Szef QatarEnergy uważa, że jest tylko kwestią czasu kiedy rosyjski gaz wróci do Europy

Podczas forum energetycznego w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi minister energetyki Katar Saad Sherida al-Kaabi powiedział, że jest kwestią czasu kiedy rosyjski gaz wróci do Europy.

Podczas trwania forum ekonomicznego, zorganizowanego w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi, kontrowersyjne tezy wygłosił minister energii. Jest on równocześnie prezesem państwowej firmy QatarEnergy.

Saad Sherida al-Kaabi uważa, że jest tylko kwestią czasu, kiedy państwa europejskie znów zdecydują się na kupowanie gazu ziemnego od rosyjskich dostawców.

- Moim zdaniem rosyjski gaz wróci do Europy, nawet jeśli teraz występuje znaczne zróżnicowanie kierunków dostaw. Kraje europejskie w końcu wznowią import rosyjskiego gazu, wszystko jest kwestią czasu - powiedział Saad Sherida al-Kaabi.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Gazprom dostawy gazu do Unii Europejskiej i Szwajcarii w 2022 r. spadły o ponad 55 proc. Jednak teraz to Norwegia sprzedaje najwięcej gazu transportowanego gazociągami do państw unijnych i Wielkiej Brytanii.

Największe dostawy LNG do Europy realizowane są statkami ze Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu czy Algierii.

Bardzo wysokie temperatury w pierwszych dniach stycznia tego roku oraz ograniczenie zużycia gazu sprawiły, że ceny tego surowca na europejskiej giełdzie Dutch TTF (Title Transfer Facility) spadły do poziomu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie i wynoszą aktualnie poniżej 70 euro na MWh. Kontrakty na luty są wyceniane na 85 euro za MWh.