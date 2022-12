Szwajcaria będzie miała swój rzeczny gazoport

Szwajcarski operator sieci gazowych Gasverbund Mittelland zadeklarował wybudowanie lokalnego gazoportu w pobliżu portu rzecznego na Renie w pobliżu Bazylei. LNG będzie dostarczane barkami i koleją.

Szwajcaria nie dysponuje własnymi podziemnymi magazynami do przechowywania gazu ziemnego. W ramach dwustronnych umów wykorzystuje naturalne zbiorniki w Niemczech i we Włoszech. Jest to o tyle ważne, że w kraju nie ma zintegrowanego systemu gazociągów, a jedynie połączenia wyspowe z sąsiadami, pozwalające na zaopatrzenie poszczególnych kantonów.

W obliczu możliwych niedoborów w zaopatrzeniu w gaz ziemny postanowiono przygotować kilka projektów inwestycyjnych, które mają zapewnić przyszłe bezpieczeństwo energetyczne. Jednym z nich jest budowa małego gazoportu LNG w rejonie portu rzecznego na Renie.

- Terminal LNG mógłby zostać oddany do użytku w 2023 roku, jeszcze przed nadejściem zimowego sezonu grzewczego. Byłaby to pierwsza taka instalacja w Szwajcarii, która pozwoliłaby na zgromadzenie surowca i pokrycie 6 procent zapotrzebowania tego kraju na gaz, zwłaszcza na potrzeby lokalnego przemysłu- powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes operatora sieci gazowych Gasverbund Mittelland Rolf Samer.

Terminal gazowy LNG w zbiornikach kontenerowych planowany jest w strefie przemysłowej Bazylei położonej w rejonie portu rzecznego na Renie, kilka kilometrów od granicy z Niemcami. Wstępnie planuje się w ciągu roku przeładunek 150 kontenerów z LNG, które trafiałyby do Szwajcarii barkami z portów holenderskich.

Alternatywą może być transport kontenerów koleją z gazoportu w rejonie Marsylii. Następnie po przetworzeniu gaz byłby zatłaczany do lokalnego systemu gazociągów.

W planach jest także lokalizacja małej elektrowni wykorzystującej w turbinach paliwo gazowe. Jednak ewentualna zgoda na tę inwestycję musi zostać wydana na szczeblu federalnym. Dofinansowanie do budowy nowych mocy wytwórczych dotyczy bowiem wyłącznie źródeł odnawialnych, a gaz ziemny uznany jest za kopalne paliwo przejściowe.