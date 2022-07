Szykuje się wielka klapa Niemiec w LNG

Plan niemieckiego wicekanclerza, ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habeka, dotyczący dostaw do Niemiec LNG jeszcze tej zimy może runąć. Głównym tego powodem, według dziennika Bild, jest brak statków do przewożenia skroplonego gazu.

Niemiecki polityk kilkukrotnie powtarzał, że rząd federalny pracuje nad zmniejszeniem zależności od rosyjskich dostaw energii i, jego zdaniem, już poczynił pewne postępy. Najważniejszą z opcji zastąpienia rosyjskiego gazu miały być dostawy LNG.

Niemiecki regulator Federalna Agencja Sieciowa spodziewa się, że w pierwszej połowie 2023 roku import LNG wyniesie 13 mld m3 gazu. Jednak wiele wskazuje, że plany te nie ziszczą się. - W niemieckiej flocie handlowej nie ma tankowców LNG, które mogłyby transportować skroplony gaz na duże odległości. W sumie na całym świecie dostępnych jest prawie 500 tankowców LNG, ale popyt z innych regionów jest bardzo wysoki - przyznaje cytowany przez dziennik Martin Kröger ze Związku Armatorów.

Należy pamiętać, że Niemcy przed napaścią Rosji na Ukrainę traktowali LNG po macoszemu. Mając bezpośrednie połączenie gazowe z Rosją - gazociąg Nord Stream - robili w sprawie dostaw LNG niewiele.

Sytuacja uległa zmianie dopiero po tym, jak okazało się że Gazprom bez powodu zrywa kontrakty na dostawy surowca. Napięcie jeszcze wzrosło po tym, jak Rosjanie ograniczyli do 40 proc. przesył surowca gazociągiem po dnie Bałtyku.

Jak przyznają niemieccy urzędnicy, obecnie nie da się określić częstotliwości zawinięć i liczby tankowców, które dostarczą LNG do obiektów w Niemczech.

Władze niemieckie dążą do zmniejszenia zależności od dostaw rosyjskiego gazu w świetle sytuacji na Ukrainie. Za jedno z rozwiązań uważają uruchomienie terminali odbiorczych LNG. 2 lipca w wywiadzie dla gazety Welt am Sonntag Habeck wyraził nadzieję, że do końca tego roku w Niemczech będą działać dwa pływające terminale do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Jeden w Wilhelmshaven (Dolna Saksonia), drugi - w Brunsbüttel (Schleswig-Holstein). W sumie, według niego, niemiecki rząd zamierza wykorzystać cztery pływające terminale LNG.