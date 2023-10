Tak dobrej sytuacji w europejskim gazie jeszcze nie było

Ten rekord zawdzięczamy ciepłej jesieni i... wojnie. Nigdy dotychczas przed sezonem zimowym Europa nie miała tak dużych zapasów gazu ziemnego.

Wojna w Ukrainie spowodowała, że europejskie magazyny gazu są pełne. Zimą - nawet jeśli będzie sroga - nie powinno zabraknąć błękitnego paliwa.

Zapasów gazu starczy na pokrycie ponad dwumiesięcznego zapotrzebowania. Ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Europy są jednak także rytmiczne dostawy gazu skroplonego (LNG).

Tak duże zapasy gazu w europejskich magazynach nie oznaczają wyłącznie plusów, powodują również kłopoty.

Choć ostatnie dni są nieco chłodniejsze, to jednak sytuacja, jeśli chodzi o zapasy gazu, jest w całej Europie bardzo dobra. Tylko kataklizm mógłby sprawić, że nadchodzącej zimy będziemy mieć jakiekolwiek problemy z gazem.

Przez ostatnie kilka dekad wszystko działo się zgodnie z utartym scenariuszem. Po sezonie zimowym kraje Europy zaczynały uzupełniać zapasy gazu. Przed sezonem grzewczym europejskie magazyny były wypełnione zwykle w 70-80 proc.

Magazyny gazu - klucz do pokrycia zapotrzebowania na surowiec

Jednak począwszy od 2021 roku sytuacja uległa dużej zmianie. To właśnie wówczas Moskwa pierwszy raz zaczęła ingerować na taką skalę w handel gazem. Przejawem tego było wstrzymanie dostaw spotowych surowca, co nie tylko podwyższyło ceny surowca, ale groziło czymś gorszym – w wielu europejskich stolicach rozdzwoniły się alarmowe dzwonki, pojawiło się ryzyko braku gazu.

Radykalnie wzrosła waga zapasów gazu przed sezonem zimowym. Nawet w pełni funkcjonujący system przesyłu gazu nie jest bowiem w stanie zaopatrzyć odbiorców w gaz w sytuacji największego na niego popytu (zima i duże mrozy).

Aby w tej sytuacji nie brakowało surowca, import uzupełnia się poborem surowca z podziemnych magazynów gazu. Robią tak wszystkie kraje. Problem pojawia się wówczas, gdy gazu w tych magazynach zabraknie.

Rosja atakuje Ukrainę i szantażuje kraje europejskie

Przełomowy był rok ubiegły. W lutym Rosja napadła na Ukrainę. Ten zbrodniczy akt nie mógł pozostać bez odpowiedzi europejskich krajów. Konsekwencją napaści były sankcje nałożone na Moskwę. Ta jednak nie tylko nie ustąpiła, ale zagroziła odcięciem krajów UE od dostaw surowca. Już w kwietniu 2022 roku z problemem tym musiały się zmierzyć Polska i Bułgaria, a potem kolejne kraje.

By siać zamęt i obawy w społeczeństwach Europy, Gazprom i Kreml nakręcili nawet propagandowy teledysk, w którym wieszczą naszemu kontynentowi epokę lodowcową – zamrożoną europejską metropolię grał syberyjski Krasnojarsk.

Jednak pomimo niskich stanów magazynowych – w niektórych krajach ledwie przekraczających 50 proc. pojemności, Europie udało się przetrwać minioną zimą. Duża w tym zasługa wyjątkowo ciepłej aury, ale, by nie pozostawiać już przyszłości przypadkowi, władze UE nałożyły na kraje Wspólnoty obowiązek wypełnienia magazynów przed sezonem zimowym w co najmniej 90 proc.

To udało się zrobić z nawiązką. Całkowite zapasy paliwa w podziemnych magazynach gazu zlokalizowanych na terenie krajów Unii Europejskiej osiągnęły w tym tygodniu absolutne maksimum w całej historii obserwacji. Stopień wypełnienia magazynów wyniósł 98,12 proc. (średnia z wszystkich lat analiz to około 89,7 proc. – dane za analitykami z Kyos) całkowitej pojemności – wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Jest jednak trochę dziegciu w tej ogromnej beczce miodu

W praktyce Unia Europejska jest więc w maksymalnym możliwym stopniu przygotowana do sezonu zimowego. W magazynach znajduje się bowiem około 108 mld m sześc. surowca. Przy rocznym zapotrzebowaniu na poziomie nieco ponad 500 mld m sześc. gazu ziemnego oznacza to, że surowca mamy na ponad dwa miesiące – w przybliżeniu na około 75 dni.

Warto jednak dodać, że tak duże wypełnienie magazynów ma i negatywne strony.

Pierwszym są koszty. Magazynowanie gazu to proces kosztowny. Największą jego częścią jest strata kilku procent zapasów surowca z powodu ucieczki gazu.

Niemal stuprocentowe wypełnienie magazynów ma także tę wadę, że zmniejsza możliwości firm co do zakupów gazu w tak zwanych okazjach. Na rynku pojawiają się czasem ładunki surowca, który można odkupić po promocyjnych cenach. Jednak jeśli gaz nie może być natychmiast skonsumowany przez odbiorców, trzeba gdzieś go przechować, a takiej możliwości w sytuacji napełnionych zbiorników nie ma.

Jak więc będzie wyglądał ten rok w gazie w Unii Europejskiej? Wydaje się, że podobnie jak poprzedni. Bieżące zużycie surowca będzie pokrywane głównie z dostaw np. LNG, a gaz w magazynach będzie wykorzystywany tylko w sytuacji zwiększonego poboru.

Optymistami są analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Ich zdaniem kraje europejskie będą w stanie pomyślnie zakończyć sezon grzewczy, jeśli nadchodząca zima nie będzie wyjątkowo mroźna, a dostawcy skroplonego gazu ziemnego (LNG) konsekwentnie będą wywiązywać się z zobowiązań umownych.

Jednocześnie organizacja wyjaśniła, że ​​nawet 100-procentowe uzupełnienie lokalnych podziemnych magazynów gazu nie zagwarantuje bezpieczeństwa Europy w sytuacji nowych zakłóceń w dostawach i szoków cenowych.