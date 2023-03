Tak Polska radzi sobie bez gazu z Rosji

Ponad połowa surowca zakupionego przez PGNiG pochodziła w ubiegłym roku z dostaw w postaci skroplonej oraz nowymi gazociągami z Norwegii i Litwy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Polska dobrze sobie poradziła z gazowym kryzysem wywołanym przez Rosję.

Od ponad trzech kwartałów w ogóle nie importujemy gazu z Rosji.

Najważniejszym źródłem surowca stał się gazoport.

Niemal co czwarty m3 gazu pochodził z USA – do Polski przypływał on w postaci skroplonej. Zasadnicze zmiany w strukturze zaopatrzenia Polski w gaz były możliwe dzięki poszerzeniu grona dostawców oraz efektywnemu wykorzystaniu zwiększonych możliwości odbioru terminala LNG w Świnoujściu.

Polska nie musi już kupować w ogóle gazu od Rosjan

– Dzięki szybkiej i efektywnej reorientacji kierunków importu gazu w 2022 r. zapewniliśmy bezpieczeństwo polskim odbiorcom tego surowca. Przyspieszyliśmy finalizację tego procesu w odpowiedzi na europejski kryzys gazowy wywołany działaniami Rosji. Idziemy jednak dalej - 2023 będzie pierwszym pełnym rokiem bez importu gazu z Rosji - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, spółki do której należy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

W 2022 r. głównym źródłem pozyskania zagranicznego gazu przez Grupę Orlen (przejęła jesienią PGNiG) były dostawy LNG, które odpowiadały aż za 43 proc. całego importu tego surowca i sięgnęły 6,04 mld m3. Dla porównania – udział dostaw LNG w strukturze importu PGNiG w 2021 r. wynosił 24 proc. przy wolumenie 3,94 mld m3.

W samym tylko roku 2022 ilość dostarczonego LNG wzrosła w stosunku do roku 2021 o ponad 50 proc. Tak dynamiczny wzrost był odpowiedzią na kryzys podażowy na europejskim rynku gazu wywołany działaniami Gazpromu i rosyjską agresją na Ukrainę. W szczególności zwiększony został wolumen importu LNG ze Stanów Zjednoczonych, skąd do Polski trafiło w ubiegłym roku ok. 3,4 mld m3 surowca (po regazyfikacji).

Gazociągami importujemy gaz ziemny głównie z kierunku zachodniego

W przypadku gazu sprowadzanego z zagranicy poprzez gazociągi, dominował kierunek zachodni. Przez połączenia międzysystemowe Polska-Niemcy do kraju trafiło 3,4 mld m3, co odpowiadało ok. 25 proc. całego importu PGNiG. Łącznie z kierunku zachodniego i południowego import gazu zimnego do Polski w roku 2022 wyniósł ok. 3,8 mld m sześc., czyli ponad 27 proc. całego importu. Dla porównania, w 2021 r. udział gazu łącznie z kierunku zachodniego i południowego w imporcie PGNiG wyniósł 14 proc. przy wolumenie ok. 2,3 mld m sześc.

W 2022 r. wolumen importu gazu z Rosji wyniósł zaledwie 2,9 mld m sześc., a więc niewiele ponad 20 proc. całego gazu sprowadzonego z zagranicy.

Rok wcześniej udział i wolumen dostaw z tego kierunku wynosił odpowiednio 61 proc. i 9,9 mld m sześc. Polska nie importuje gazu z Rosji od 27 kwietnia 2022 roku, kiedy Gazprom wstrzymał dostawy dla PGNiG, po tym jak spółka odrzuciła niezgodne z kontraktem jamalskim żądanie Rosjan dotyczące zmiany waluty rozliczeniowej na ruble.

Łączny wolumen gazu sprowadzonego przez Orlen z zagranicy wyniósł w ubiegłym roku 13,91 mld m3 i był mniejszy niż rok wcześniej o 14 proc. Spadek importu wynikał z mniejszego zapotrzebowania odbiorców krajowych i jest zgodny ze wstępnymi danymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które szacuje, że w 2022 r. zużycie gazu w Polsce spadło rok do roku o ok. 17 proc.