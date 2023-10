Tak wielkiego zbiornika na gaz LNG jeszcze nie było. Właśnie zdał test

W chińskim Jiangsu powstają największe na świecie zbiorniki skroplonego gazu ziemnego (LNG). Każdy z sześciu obiektów pomieści ponad 270 tysięcy metrów sześciennych ciekłego surowca. Pierwszy z nich właśnie przeszedł test.

Każdy z ogromnych zbiorników w chińskim terminalu LNG będzie mógł przyjąć całość ładunku największych gazowców - specjalistycznych statków do przewozu skroplonego surowca.

Chiński gazoport będzie dysponował największą bazą magazynową LNG na świecie.

Magazynowanie LNG to popytowo-podażowy bufor dla systemu zaopatrzenia w gaz i bezpiecznik chroniący przez zaburzeniami w dostawach.

Chińskie zbiorniki giganty, z których każdy pomieści ponad 270 tys. m sześciennych skroplonego gazu, będą zlokalizowane w terminalu importowym LNG Binhai, a ich właścicielem będzie China National Offshore Oil Company.

Według CNOOC są to największe na świecie zbiorniki magazynujące LNG, minimalnie większe od tych w terminalu importowym CNOOC Zhuhai LNG w Guangdong.

Jeden zbiornik wchłonie cały ładunek gazowego tankowca

Budowane zbiorniki uzupełnią już cztery istniejące obiekty o pojemności 220 000 m sześc. każdy. Po oddaniu do użytku będą tworzyć największą bazę magazynowania LNG w Chinach, o łącznej pojemności ponad 2,5 mln m sześc. LNG (niespełna 1,5 mld m sześc. gazu ziemnego w lotnej postaci).

Pierwszy ze zbiorników jest już po próbach wodnych. Jak twierdzi chiński koncern, ich pomyślny rezultat oznacza, że budowa zbiornika właściwie się zakończyła.

Dla porównania - pierwsze dwa zbiorniki na LNG w naszym terminalu w Świnoujściu mają po około 160 tys. m sześc. pojemności. Trzeci, wykonywany przy okazji rozbudowy obiektu przez Gaz-System, ma pojemność o 20 tys. m sześc. większą.

Chińczycy zdecydowali się na wybór tak dużych zbiorników ze względu na specyfikę terminala. Obiekt obsługują głównie największe katarskie gazowce klasy Q-Max, przewożące 263-266 tys. m sześc. LNG. Każdy ze zbiorników będzie docelowo mógł więc odebrać cały przywieziony przez statek ładunek.

Zbiorniki poprawiają bezpieczeństwo pracy gazoportu

Zbiorniki na skroplony gaz to kluczowy element terminali służących do załadunku i wyładunku gazu w skroplonej postaci. Pierwszym ich zadaniem jest umożliwienie elastyczności pracy gazoportu. Bez zbiorników gaz musiałby zostać natychmiast zatłoczony do sieci przesyłowej, co w sytuacji mniejszego zapotrzebowania na surowiec może być kłopotliwe.

Zbiorniki LNG stanowią także bufor bezpieczeństwa w przypadku problemów z transportem surowca. Nawet przez kilka tygodni mogą uzupełniać dostawy do sieci.

Aż tak duża liczba zbiorników w chińskim terminalu wynika z przeznaczenia obiektu – docelowo ma przyjmować rocznie 8,5 mln ton LNG (około 11,3 mld m sześc.). Drugą przyczyną są zmienne warunki pogodowe i pojawiające się tajfuny. Pogoda uniemożliwia niekiedy bezpieczny odbiór ładunków LNG.

W końcu zbiorniki to także zaplecze surowcowe dla pobliskich, silnie uprzemysłowionych miast.