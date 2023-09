Tak Władimir Putin chce dźwignąć Gazprom z zapaści

Rosjanie badają możliwość przyspieszenia budowy gazociągów do Chin. Pozwoliłoby to zmniejszyć problemy Gazpromu spowodowane zapaścią w eksporcie gazu do Europy.

Eksport rosyjskiego gazu do Europy ma coraz mniejsze dla Gazpromu znaczenie.

Jedynym potencjalnym wielkim klientem na rosyjski gaz pozostają Chiny.

Ze względu na sytuację gospodarczą dodatkowe zakupy surowca przez Pekin nie są pewne.

Po ubiegłorocznej napaści Rosji na Ukrainę, misterne gazowe plany Kremla i Gazpromu „posypały się”. Rosja ze względu na swoją niewiarygodność niemal straciła swój udział w europejskim rynku gazu.

Europa nie będzie już nigdy dla Gazpromu taka sama

Z istniejących gazociągów normalnie funkcjonują tylko dwa: Blue Stream i Turkish Stream. Wszystkie pozostałe są nieczynne (np. gazociąg przez Polskę), zniszczone (trzy z czterech nitek gazociągów północnych) lub jak w przypadku dróg przez Ukrainę działają zaledwie na 25 proc. mocy.

Efekt to gwałtowny spadek sprzedaży gazu przez Rosjan do Europy. Sytuację ratuje jeszcze LNG, tyle że ze względu na zapóźnienie – spowodowane traktowaniem przez Gazprom po macoszemu tej formy gazu – sprzedaż surowca do Europy kuleje.

Jeszcze niedawno Gazprom sprzedawał do Unii Europejskiej ponad 150 mld m3 gazu rocznie. W tym roku będzie to mniej niż 20 proc. tej kwoty. Rosyjski gaz jest jeszcze pompowany do krajów południowej Europy, ale po utracie takich rynków jak niemiecki, holenderski czy polski jest to minimalna ilość surowca.

W tej sytuacji kluczowe jest znalezienie innych rynków zbytu. Z powodu braku inwestycji szybkie rozwinięcie sprzedaży LNG nie jest możliwe. Stąd też zwrócenie jedynemu realnemu odbiorcy dużych ilości gazu z Rosji Chin.

- Biorąc pod uwagę dobre perspektywy rozszerzenia współpracy z zaprzyjaźnionymi krajami, rozważamy możliwość przyspieszenia budowy szlaku dalekowschodniego, a także Gazociąg Siła Syberii 2 – powiedział rosyjski prezydent Władimir Putin podczas spotkania w sprawie projektu Murmańsk LNG.

Kreml chce ratować Gazprom, ale kluczowa będzie decyzja Pekinu

Na razie Rosja eksportuje do Chin gaz ziemny tylko gazociągiem Siła Syberii. Dostawy rosyjskiego gazu do Chin rozpoczęły się w 2019 roku. Wielkość kontraktu na obecny rok to 22 mld m3.

Podpisany w lutym 2022 roku przez Gazprom kontrakt dostaw szlakiem dalekowschodnim przewiduje dostawy do Chin do 10 mld m3 rocznie przez co najmniej 25 lat. Jednak kluczowe dla Rosjan i Gazpromu jest przyspieszenie prac w sprawach Siły Syberii 2. Gazociąg ten miałby do Chin przesyłać do 50 mld m3 (mniej niż np. Nord Stream planowany na 55 mld m3 przesyłu gazu rocznie).

Problem w tym, że umowy z Chinami na odbiór gazu z Siły Syberii 2 nie ma. A to oznacza, że budowa gazociągu byłaby obarczona wielkim ryzykiem.

W praktyce rozpoczęcie tej kosztownej inwestycji szacowanej nawet na 20 mld dol. zależy od Pekinu. Co prawda Kreml nakazał przyspieszenie prac, tyle że nic to nie zmienia. W Rosji z niepokojem patrzą na sytuację w Chinach. Coraz więcej wskazuje, ze tamtejsza gospodarka ma problemy. W tej sytuacji sprzedaż dodatkowych ilości gazu może nie być realna. A to oznacza, że Gazprom nie będzie miał komu sprzedawać surowca.