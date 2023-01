Tego reżim Putina się nie spodziewał. Ceny gazu ciągle spadają

Spadków cen gazu nie zawdzięczamy wyjątkowo ciepłej aurze. Eksperci wskazują na zmiany strukturalne. A to dobrze wróży naszym przyszłym rachunkom.

Europa nadspodziewanie dobrze radzi sobie bez rosyjskiego gazu. Pomógł ciepły początek zimy, ale w tym przypadku to nie pogoda decyduje.

Światowy rynek gazu stawia na skroplony surowiec.

Rekordowo niskich cen gazu już nie będzie, ale będzie taniej.

2022 rok stał na gazowych rynkach pod znakiem cenowego szaleństwa. Ceny gazu w transakcjach spotowych (natychmiastowych) przekraczały nawet 300 euro za megawatogodzinę (około 3200 euro za 1000 m3). Tymczasem obecnie cena tys. m3 gazu spadła do poziomu około 800 euro za tys. m3. Za gaz płacimy tyle, ile w połowie lutego 2022 roku. Ceny wróciły więc do czasu sprzed napaści Rosji na Ukrainę.

Na ceny gazu patrz w dłuższej perspektywie - zobaczysz trwały trend

Do spadku cen dochodzi w środku sezonu grzewczego. Co prawda w Europie jest wyjątkowo ciepło - powietrze znad Afryki spowodowało, że zamiast mrozów mamy nawet w Polsce temperatury lokalnie oscylujące wokół 19 stopni Celsjusza.

Jednak nawet tak wysokie temperatury nie tłumaczą nagłego spadku cen. W końcu wciąż prawie nie ma dostaw gazu z Rosji, która w ubiegłym roku była kluczowym eksporterem surowca do Europy. Co, skoro nie pogoda, decyduje o takiej sytuacji na rynku gazu?

Badacz cen energii z Uniwersytetu w Gandawie Joannes Laveyne zwraca uwagę, że kluczowe nie są zmienne w krótkich okresach, lecz to, co dzieje długoterminowo.

- Ta cena faktycznie odzwierciedla oczekiwania i zaufanie rynku, dostawców. A cena gazu również w długookresowej perspektywie gwałtownie spadła, więc jest nadzieja na normalizację i poprawę sytuacji – mówi Laveyne, w rozmowie z belgijską telewizją VRT.

- Nie żebyśmy mieli teraz ból głowy ze zbyt niskimi cenami: długoterminowe ceny są nadal 3 do 4 razy wyższe niż przed kryzysem energetycznym. Ale stają się nieco łatwiejsze do opanowania – mówi badacz.

Europa poszła na całość i skusiła producentów gazu

Jednym z głównych czynników powodujących realny spadek cen gazu i to pomimo braku surowca z Rosji jest zmieniająca się polityka UE wobec LNG.

Przed kryzysem energetycznym w Unii Europejskiej widoczny był bowiem znaczny rozdźwięk w sprawie skroplonego surowca. Niektórzy kluczowi odbiorcy gazu jak Niemcy, nie widzieli sensu w szybkiej budowie terminali LNG. Wciąż tłumaczyli się, że wystarczy im gazu z rurociągów. Dobitną ilustracją tej doktryny była współpraca w Gazpromem i budowa gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.

Inne kraje jak np. Polska i Litwa chłodniej oceniające rosyjską politykę energetyczną postawiły na LNG jako szansę na uwolnienie się od dyktatu ze Wschodu.

Jeszcze inne jak np. Włochy czy Francja, w myśl przysłowia: panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek rozwijały moce regazyfikacyjne, nie rezygnując zarazem z gazu z rurociągów.

Jak to wpływa na ceny gazu w dłuższej perspektywie? Początkowo pojawiały się opinie, że mogą wystąpić niedobory LNG, a wówczas ceny gazu poszybują w górę. Ile było w tym kremlowskiej propagandy nie wiadomo. Jednak warto podkreślić, że zarówno Gazprom jak i Kreml wielokrotnie ustami najważniejszych osób przekonywały, że import skroplonego gazu nie ma sensu, a Europa bez rosyjskich dostaw zamarznie.

Tymczasem rosyjska polityka gazowa polityka gazowa okazał się "przeciwskuteczna" – odwróciła europejskie priorytety gazowe. Nawet Niemcy i Holandia postawiły na LNG!

A co z dostępnością surowca? Wbrew obawom braków nie ma. Co więcej wielu potencjalnych eksporterów gazu dotychczas wstrzymywało się z rozwijaniem eksportu, czy wydobycia. Teraz europejska polityka energetyczna dała im nowy impuls. Skoro Rosja zwolniła miejsce na około 150 mld m3 gazu rocznie w Unii, już trwa wyścig o jego zagospodarowanie.

Nie oznacza to, że gaz z nowych egzotycznych kierunków pojawi się już tej zimy, przyszłej także raczej nie. Jednak w końcu napłynie, a sama tak świadomość uspokaja rynek i stabilizuje ceny.

Przyszła zima nie będzie taka straszna jak się obawiano

Ciepła aura ma umiarkowany wpływ na obecne ceny gazu, ale odbije się pozytywnie na rynku w dłuższej perspektywie. Wielu analityków obawiało się bowiem nie o ten sezon grzewczy, lecz o przyszły. Do zimy 2022/23 Europa przygotowała się bowiem całkiem nieźle. Przy tym niektóre firmy gazowe czerpały jeszcze całymi garściami gaz z Rosji. W tym roku sezon zapełniania magazynów musi się już obyć bez surowca z Rosji. I tu wracamy do obecnej aury, która sprawia, że zamiast opróżniać magazyny gazu możemy je uzupełniać.

Wielu specjalistów twierdziło, że jeśli na koniec obecnego sezonu grzewczego będziemy mieć zapasy gazu w magazynach na poziomie 30-40 proc. oznaczać to będzie poważne wyzwanie przed nowym sezonem.

Tymczasem obecne wyliczenia i struktura dostaw gazu do sieci (w pierwszym rzędzie z realizowanych kontraktów) oznaczać może, że koniec sezonu zamkniemy ze stopniem wypełnienia magazynów na poziomie 60-70 proc.

- Oznacza to, że później będziemy musieli kupować mniej gazu i to uspokoi rynek – podkreśla Laveyne.

Jednak do „starych, dobrych czasów” i niskich cen już nie wrócimy

Jaka może więc być cena gazu w przyszłości? Eksperci są zgodnie, że o powrocie do poziomu 20 euro za megawatogodzinę nie ma co nawet marzyć. Jednak realna cena to 40-50 euro.

Zwłaszcza, że nienotowany wcześniej wzrost cen spowodował, że gaz zaczęli oszczędzać klienci. Absurdalnie wysokie ceny gazu zmusiły klientów do ograniczenia zużycia. W Belgii redukcja zużycia wyniosła w ostatnich miesiącach nawet 20 proc. To także jest ważnym czynnikiem stabilizującym ceny.

Warto jeszcze wskazać, że obecne zmiany znajdują odzwierciedlenie w działaniach eksporterów. Na przykład Moskwa podniosła od obecnego roku stawkę podatku dochodowego dla eksporterów skroplonego gazu ziemnego z 20 do 34 proc., co wyraźnie pokazuje, jak wychyla się gazowe wahadło.