Ten gazociąg to przełom. 508 km, dzięki którym aż trzy kraje zyskują niezależność

Komercyjny przesył gazu nowym gazociągiem łączącym Polskę z Litwą, tzw. GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), ruszył 1 maja 2022 roku. Uroczyste otwarcie interkonektora na terenie tłoczni Jauniunai na Litwie odbyło się 5 maja. Uczestniczyli w nim m.in. prezydent RP Andrzej Duda, prezydent Litwy Gitanas Nausėda, prezydent Łotwy Egils Levits, przedstawiciele ministerstw obu krajów oraz operatorów GIPL - firm Gaz-System i AB Amber Grid.

Gazociąg GIPL o długości 508 km połączył gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy, którymi zarządzają operatorzy: Gaz-System oraz AB Amber Grid.

Po stronie polskiej nowy transgraniczny gazociąg ma długość ok. 343 km, a po stronie litewskiej ok. 165 km. Ciśnienie robocze gazociągu wynosi 8,4 MPa przy średnicy 700 mm.

Eksperci w Wilnie podkreślają, że gazociąg łączący z Polską jest jednym z najważniejszych projektów energetycznych od czasu uzyskania przez Litwę niepodległości.

Gazowy interkonektor Polska-Litwa jest odpowiedzią w momencie, gdy Rosja podjęła kolejną próbę gazowego szantażu – stwierdził w trakcie uroczystego otwarcia prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, będzie on nie tylko służył Polsce i Litwie, ale i w istotnym stopniu zapewniał dywersyfikację dostaw naszym sąsiadom i UE.

- W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę trwa dyskusja na temat zaprzestania zakupów surowców energetycznych z Rosji. Okazuje się, że w zdecydowanej większości Europa, Unia Europejska, nie jest na to gotowa. Przez lata Rosja z pełną świadomością uzależniała kraje UE od rosyjskich dostaw. Rosyjski koncern Gazprom nie jest normalną firmą funkcjonującą na zasadach rynkowych. To nie jest przedsiębiorstwo nastawione na uzyskanie jak najlepszych wyników finansowych, na finansowe zyski. Jest to po prostu ręka z jednej strony o charakterze gospodarczym, a z drugiej strony także i zbrojna rosyjskiego państwa, rosyjskiej władzy, która - jak trzeba - nie osiąga wyników ekonomicznych, ale osiąga za to efekty polityczne, poprzez rozbudowywanie rosyjskiego imperializmu – mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że dzięki takim inwestycjom, jak interkonektor gazowy Polska i Litwa zapewniają sobie możliwości dostaw z innych kierunków niż tylko z Rosji.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zaznaczył, że w perspektywie krótkoterminowej połączenie gazowe pomiędzy Polską i Litwą będzie też wykorzystywane do przesyłania gazu na Ukrainę. Dziękował ponadto Unii Europejskiej, która przeznaczyła na ten projekt 300 mln euro.

- Po to, abyśmy czuli się całkowicie bezpieczni, musimy wdrożyć kluczowe projekty dotyczące bezpieczeństwa, chodzi o synchronizację sieci krajów bałtyckich z Europą kontynentalną - wyjaśniał.

Prezydent Łotwy Egils Levits ocenił, że Europa Zachodnia od pewnego czasu była naiwna, jeśli chodzi o handel z Rosją.

- Zachód przez długi czas uznawał Rosję za wiarygodnego partnera, co, jak widzimy, było absolutnie niewłaściwe. Dlatego od początku byliśmy przeciwni Nord Stream 2 - przypomniał.

Gazowy interkolektor

- Polska uzyskuje dostęp do terminala w Kłajpedzie, co wzmacnia poziom bezpieczeństwa dostaw gazu do polskich odbiorców. Litwa, Łotwa i Estonia kończą okres izolacji gazowej, łącząc poprzez Polskę swoje systemy przesyłowe z wielkim europejskim rynkiem, oferującym możliwość pozyskiwania tego surowca po konkurencyjnych, rynkowych cenach. Wspólnie wzmacniamy też odporność naszych krajów na kryzys gazowy, którego doświadczamy – zwrócił uwagę Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. - W sytuacji, jaką stwarza rosyjska agresja w pobliżu naszych granic, GIPL – wraz z realizowanymi przez Gaz-System inwestycjami jak Baltic Pipe, interkonektor ze Słowacją i rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu – ułatwia Europie zerwanie więzów zależności od niesolidnego i agresywnego dostawcy ze wschodu – dodał.

Od 1 maja przepustowość przerywana dla kierunku z Litwy do Polski wyniesie 2.4 GWh/h, co w skali roku odpowiada 1,9 mld m3/r. Przepustowość dla kierunku z Polski na Litwę wyniesie 2.6 GWh/h, co w skali roku odpowiada 2 mld m3/r. Pełną przepustowość GIPL osiągnie w październiku 2022 roku.

Rezerwacji przepustowości można dokonywać na połączeniu międzysystemowym Santaka (punkt połączenia pomiędzy Polską a Litwą) za pomocą Platformy GSA. W kwietniu w aukcji przepustowości ciągłej na maj 2022 roku w kierunku na Litwę sprzedaliśmy 1000 kWh/h. Natomiast w aukcji przepustowości przerywanej również na maj 2022 roku w kierunku do Polski sprzedaliśmy 861.000 kWh/h.

- Połączenie, łączące systemy gazowe Polski i Litwy, które dziś otwieramy jest pierwszym z nowych interkonektorów, które w tym roku uruchomi Ggaz-System. Inwazja rosyjska na Ukrainę i zatrzymanie przez Rosjan przesyłu gazu do Polski z kierunku wschodniego potwierdziły, że decyzję podjęte ponad 6 lat temu przez naszą firmę dotyczące budowy nowej infrastruktury przesyłowej były słuszne i konieczne. Dzięki właśnie takim projektom, jak GIPL, nasz krajowy system gazowy zwiększa swoją odporność na zakłócenia w dostawach surowca gazowego, a kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia zyskują dostęp do nowego korytarza gazu z rynku europejskiego – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

Projekt wspólnego zainteresowania

Minister energetyki Litwy, Dainius Kreivys twierdzi, że GIPL nie tylko pomoże w utrzymaniu zrównoważonego systemu gazowego, ale także zmniejszy koszty utrzymania terminalu gazowego.

- Uruchomienie GIPL jest historycznym wydarzeniem nie tylko dla Litwy i Polski, ale także dla całego sektora energetycznego w regionie. Połączenie gazociągowe Litwa-Polska zapewni bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów bałtyckich i wzmocni naszą niezależność energetyczną, co jest niezwykle ważne w kontekście obecnych wydarzeń geopolitycznych - powiedział Dainius Kreivys, Minister Energii Litwy.

- Litewsko-polski gazociąg transgraniczny GIPL to brakująca część litewskiego systemu energetycznego, ważna nie tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, ale także z perspektywy przystępności cenowej zasobów energetycznych dla konsumentów – wypowiadał się w trakcie uroczystego otwarcia Nemunas Biknius, prezes Amber Grid. - Kraje bałtyckie i Finlandia zyskały wreszcie szeroki wybór dostawców gazu na otwartym rynku Europy kontynentalnej, a Polska – nowe, alternatywne źródło dostaw tego surowca. Gazociąg GIPL, wraz z terminalem LNG w Kłajpedzie oraz projektem ELLI, który podwoi zdolności przesyłowe gazu między Litwą a Łotwą, sprawi, że regionalny rynek gazu osiągnie zupełnie nowy poziom konkurencyjności – ocenił.

GIPL miał na celu utworzenie dwukierunkowego gazociągu przesyłowego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co pozwoli na wyeliminowanie tzw. wysp energetycznych, czyli regionów dotychczas niezintegrowanych z rynkiem energetycznym UE, takich jak Litwa, Łotwa i Estonia oraz Finlandia.

Budowa gazociągu jest inwestycją, która ma status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of Common Interest) i jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentów „Łącząc Europę” (CEF - Connecting Europe Facility) oraz „Transeuropejska sieć energetyczna” (Trans European Networks – Energy – TEN-E).