Terminal LNG w Świnoujściu jeszcze większy. Strategiczna inwestycja nabiera tempa

Konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering rozbuduje terminal LNG w Świnoujściu o trzeci zbiornik oraz nowe nabrzeże. W środę podpisano umowy na realizację tych zadań, dzięki czemu zakończono już kontraktację wszystkich najważniejszych prac dotyczących tej inwestycji - kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Realizacja tej inwestycji oznacza, że zdolności regazyfikacyjne #TerminalLNG osiągną poziom ok. 8,3 mld m3 rocznie. Po rozbudowie zwiększy się też elastyczność pracy obiektu oraz możliwości składowania gazu - Prezes Tomasz #Stępień pic.twitter.com/em4OD65msu — Polskie LNG S.A. (@PolskieLNG) June 24, 2020

Min. P. #Naimski o rozbudowie #TerminalLNG: Inwestycja stanowi istotny element strategii wzmacniania #bezpieczeństwoenergetyczne. Krajowy system przesyłowy jest konsekwentnie rozbudowywany w celu przestawienia wiodącego obecnie kierunku wschód-zachód na kierunek północny. pic.twitter.com/rTG5BWJXAr — Polskie LNG S.A. (@PolskieLNG) June 24, 2020

Oprócz rozbudowy #TerminalLNG Grupa GAZ-SYSTEM realizuje z powodzeniem szereg strategicznych inwestycji takich jak Projekt #BalticPipe, #KorytarzPółnocPołudnie czy #GIPL i #GazociągPolskaSłowacja. W ten sposób budujemy niezależność energetyczną Polski - Min. Piotr #Naimski pic.twitter.com/PluuI2xWfX — Polskie LNG S.A. (@PolskieLNG) June 24, 2020

Rozbudowa gazoportu

Projekt ważny dla UE

Terminal jest dla nas ważny, bo to przez niego trafiają do Polski dostawy skroplonego gazu LNG z USA i Kataru. Przedsięwzięcie w Świnoujściu to jeden z kluczowych elementów planu inwestycyjnego Gaz-Systemu, na który w latach 2020-2029 spółka planuje wydać ok. 14,6 mld zł - Po rozbudowie zwiększy się też elastyczność pracy obiektu oraz możliwości składowania gazu. Dzięki temu wzrośnie częstotliwość przyjmowanych tankowców LNG, co przełoży się na większe bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do krajowego systemu przesyłowego. Zostaną także udostępnione nowe usługi, które będą stanowić impuls do rozwoju rynku gazu w naszym regionie Europy - skomentował Tomasz Stępień, prezes spółek Polskie LNG i Gaz-System.Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił natomiast, że inwestycja stanowi istotny element strategii wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dodał, że krajowy system przesyłowy jest konsekwentnie rozbudowywany w celu przestawienia wiodącego obecnie kierunku zasilania wschód-zachód na kierunek północny.- Oprócz rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu Grupa Kapitałowa Gaz-System realizuje z powodzeniem szereg strategicznych inwestycji, takich jak projekt Baltic Pipe, Korytarz Północ - Południe czy interkonektory z Litwą i Słowacją. W ten sposób budujemy niezależność energetyczną Polski i tworzymy podstawy dla zdywersyfikowanego rynku gazu w naszej części Europy – zaznaczył Naimski.Polskie LNG, spółka w 100 proc. zależna od Gaz-Systemu, przetarg na rozbudowę lądowej części terminala ogłosiła w połowie grudnia 2018 r. Zadanie obejmuje trzy główne części. Pierwsza, na której realizację umowę podpisano już w lutym z konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering, to dodatkowe instalacje zwiększające nominalną moc regazyfikacyjną terminalu.Kolejną stanowi trzeci zbiornik LNG, zwiększający elastyczność pracy instalacji terminalu oraz zapewniający optymalną zdolność procesową składowania surowca. Ostatnia składowa to instalacja przeładunkowa LNG na kolej. Rozszerzy ona zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów i cystern kolejowych oraz umożliwi dotarcie do nowych potencjalnych klientów.W obu przypadkach wykonawcą prac w formule "projektuj i buduj" będzie konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering. Jednak w tym przypadku główna umowa ma obejmować zbiornik, natomiast instalacja przeładunkowa LNG na kolej ma stanowić opcję, z której może skorzystać inwestor.Na początku stycznia 2019 r. Polskie LNG ogłosiło przetarg na część morską przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nowe nabrzeże będzie realizowane wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. To przedsięwzięcie finalnie również zrealizuje konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering.- Niezwykle cieszy fakt, że polskie porty morskie biorą udział w transformacji energetycznej naszego kraju. Port Szczecin-Świnoujście jest w pełni przygotowany do dywersyfikacji dostaw strategicznych surowców energetycznych - stwierdził Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.Dodał, że rozbudowa terminalu jest kluczowym elementem procesu rezgazyfikacji oraz dostaw surowców energetycznych także dla innych państw Europy. Ponadto projekt wpisuje się w szeroki program realizacji strategicznych inwestycji morskich, które znacząco zwiększają potencjał Polski na Bałtyku.Nowe nabrzeże zapewni dodatkowe funkcjonalności terminalowi: umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i możliwość bunkrowania.- Rozbudowa terminalu LNG o kolejne nabrzeże jest naturalnym etapem zwiększania jego potencjału. Będzie to także dodatkowy impuls rozwojowy dla całego zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Inwestycja jest niezwykle potrzebna, bowiem w związku z wrastającą dbałością o środowisko naturalne przez sektor morski zapotrzebowanie na paliwo LNG rośnie z każdym rokiem - wskazał Krzysztof Urbaś, prezes Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.- Zatem tym projektem wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom armatorów. Sam terminal stworzył w Świnoujściu nowe możliwości rozwoju portu, miasta oraz regionu. Ta inwestycja może poprowadzić Świnoujście do roli bałtyckiego lidera w przeładunkach LNG - dodałJuż pod koniec stycznia 2019 r. Polskie LNG informowało, że uzyskało komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG.Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny, a wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej).W kwietniu 2019 r. podpisano też w Świnoujściu umowę w sprawie dofinansowania ze środków unijnych rozbudowy terminala LNG.Właściciel i operator instalacji, czyli Polskie LNG, może ubiegać się o zwrot nakładów do maksymalnej kwoty 553 mln zł (128 mln euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego jednym z priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Wedle rządowych deklaracji dofinansowanie z funduszy UE pokryje około 2/3 planowanych kosztów całej inwestycji.