Terminal LNG w Świnoujściu pokonał kolejną barierę i przyjął 200 ładunek

Do gazoportu w Świnoujściu zawinął metanowiec Seapeak Creole. Tym samym nasz terminal przyjął 200 w historii dostawę skroplonego gazu.

Tempo dostaw LNG do Świnoujścia szybko rośnie.

Wśród dostawców prym wiodą USA i Katar.

Gazoport jest kluczowym elementem bezpieczeństwa gazowego kraju.

Zwodowany przed sześcioma laty statek Seapeak Creole paliwo załadował w Luizjanie. Po niespełna miesiącu przewożone przez niego 75 tys. ton LNG trafiło do Polski.

Do tej pory z wykorzystaniem infrastruktury w Świnoujściu do kraju dostarczono łącznie ok. 21 mld m sześc. gazu ziemnego. Taka ilość paliwa wystarczyłaby, żeby zapewnić gaz wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przez ponad 4 lata.

Gazoport ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju

- Bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne Polski to dla nas priorytet, a niezakłócone dostawy gazu ziemnego są istotnym elementem jego realizacji. Dlatego w odpowiedzi na wymagającą sytuację energetyczną w Europie zintensyfikowaliśmy import skroplonego gazu ziemnego. Dzięki planowanej rozbudowie terminala w Świnoujściu od 2024 roku będziemy mogli sprowadzić do kraju drogą morską aż 8,3 mld m sześc. tego surowca rocznie - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu, właściciela PGNiG.

Odbierane w terminalu w Świnoujściu LNG było od początku jednym z filarów strategii dywersyfikacji importu gazu do Polski. Udział dostaw drogą morską w całości zaopatrzenia w ten surowiec systematycznie rośnie. W 2016 roku LNG stanowiło zaledwie ok. 8 proc. dostaw gazu z zagranicy dla PGNiG, a w 2021 r. dostawy tego produktu wzrosły do ponad 24 proc.

Głównym dostawcą LNG do Polski są wciąż Katar i USA

Liczba ładunków i ilość przyjętego przez gazoport gazu nie robią może wrażenia wśród specjalistów, bo w Europie są większe obiekty. To jednak, co należy podkreślić w przypadku naszego terminala, to jego duże obłożenie.

Gazoport jest jednym z kilku najbardziej „zapracowanych” terminali LNG w Europie. Średnia wykorzystania tego typu obiektów w UE w ubiegłym miesiącu wynosiła nieco ponad 60 proc. W przypadku gazoportu mówimy o ponad 90 proc.

Łączny wolumen gazu sprowadzonego od początku działania terminalu wyniósł ok. 21 mld m3 po regazyfikacji. Głównym dostawcą LNG do Świnoujścia pozostaje Katar, skąd do tej pory przybyło 110 ładunków. Ze Stanów Zjednoczonych pochodziły 72 dostawy, a na kolejnych miejscach znalazły się Norwegia – 13 ładunków, Nigeria – trzy dostawy oraz Trynidad i Tobago z dwiema dostawami.

W kolejnych latach, w wyniku realizacji umów długoterminowych pomiędzy PGNiG z grupy Orlen i amerykańskimi producentami LNG, na pierwszym miejscu będą dostawy ze Stanów Zjednoczonych.

Co ciekawe, choć obecna dostawa ma numer 200, to faktycznie do sieci trafiło dotychczas 198 ładunków. Dwa pierwsze ładunki dla uruchomionego na przełomie 2015-2016 roku terminala posłużyły do rozruchu technicznego instalacji (m.in. schłodzenia jej do temperatury roboczej). Rozładunek pierwszej dostawy komercyjnej miał miejsce w czerwcu 2016 roku.

Znaczenie terminala LNG jako gwaranta dostaw rośnie

O tym, że znacznie należącego do Gaz-Systemu terminala rośnie, może świadczyć także rosnąca dynamika importu skroplonego gazu ziemnego do Polski i coraz krótszy czas pomiędzy kolejnymi dostawami.

50. ładunek LNG trafił do Świnoujścia w styczniu 2019 r., a więc trzy lata po uruchomieniu terminalu. 100. dostawa miała miejsce 1,5 roku później – w lipcu 2020 roku. Na osiągnięcie drugiej setki potrzeba było już tylko 28 miesięcy, niemal dwa razy mniej niż w przypadku pierwszej (54 miesiące), z czego 52 ładunki zostały odebrane w samym 2022 roku.

W ogóle należy podkreślić, ze terminal w Świnoujściu jest kluczowym dla bezpieczeństwa gazowego kraju. Razem z niedawno uruchomionym gazociągiem Baltic Pipe gwarantuje zabezpieczenie dostaw gazu dla naszego kraju. Warto dodać, że obecnie trwa rozbudowa gazoportu. Zyska on nie tylko większe zdolności regazyfikacyjne (ponad 8 mld m3 gazu rocznie), ale także może stać się ważnym na Bałtyku mini hubem LNG.