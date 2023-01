Terminal LNG w Świnoujściu realizuje dostawę za dostawą

Po 27 godzinach ładunek skroplonego gazu w naszym terminalu w Świnoujściu pozostawił metanowiec Qogir. To czwarta dostawa LNG w 2023 roku.

W sumie od wybudowania gazoport odebrał już 210 ładunków LNG, z czego ponad pół setki w 2022 roku. Jeszcze lepszy pod tym względem ma być 2023 rok. Terminal w Świnoujściu ma bowiem przyjąć ponad 60 jednostek z ładunkiem skroplonego gazu.

Melkoya - to miejsce, z którego pochodzi najnowsza dostawa do terminalu. Pod tą nazwą kryje się wyspa będąca jednym z centrów produkcji i załadunku LNG w Norwegii. Na mającej 0,69 km2 wyspie znajdują się zbiorniki na gaz, instalacja skraplająca oraz załadunkowa. Sam zakład produkcji LNG został otwarty w 2007 roku przez dawnego Statolila – obecnie Equinora (norweski koncern państwowy).

Norwegia jest trzecim po USA i Katarze najważniejszym dostawcą LNG do naszego kraju.

Gaz trafił do Polski na pokładzie metanowca Qogir. Ten oddany do eksploatacji w 2020 roku statek ma 293 m długości i 46 szerokości. Do swoich zbiorników może zabrać około 170 tys. m3 skroplonego surowca. Statek pływa pod maltańską banderą.

Dostawy LNG są kluczowym elementem bezpieczeństwa gazowego naszego kraju. W 2023 roku morskim szlakiem do Polski trafi nawet 8 mld m3 surowca. Oznaczałoby to, że nawet połowa dostaw gazu na rynek Polski dotrze poprzez należący do Gaz-Systemu gazoport.