Terminal w Świnoujściu przyjął już 250 dostaw LNG

W Świnoujściu zakończyła się 250. dostawa LNG. Terminal jest obecnie najważniejszym elementem bezpieczeństwa gazowego naszego kraju.

Najwięcej dostaw skroplonego gazu pochodziło z Kataru.

W ostatnich latach tempo dostaw wzrasta.

Gazoport jest kluczowym obiektem stanowiącym o bezpieczeństwie gazowym kraju.

Należący do Gaz-Systemu obiekt na przyjęcie 250 dostaw potrzebował ośmiu lat. Sukcesywnie jednak tempo zawinięć jednostek z gazem rośnie. Przy obecnym wystarczyłoby niespełna 5 lat.

Jubileuszowa dostawa gazu z typowego dla nas kierunku

Najnowszą dostawę skroplonego gazu przywiózł do polski pływający pod banderą Wysp Marshalla metanowiec Energy Endeavour. Jednostka, której właścicielem jest grecki Alpha Gas, rozładowała około 77 000 ton LNG. Po regazyfikacji to około 100 mln m3 gazu.

Statek został załadowany w Stanach Zjednoczonych (ostatni port przed zawinięciem do Polski to Sabine).

Przywieziony gaz stanowił część długoterminowej umowy PGNiG (obecnie Orlen) z amerykańskim gigantem eksportującym LNG, firmą Cheniere Energy.

Terminal LNG w Świnoujściu otrzymał swój pierwszy ładunek komercyjny w czerwcu 2016 roku. Wcześniej otrzymał także dwa ładunki LNG do rozruchu - gaz był potrzebny m.in. do schłodzenia instalacji.

Coraz szybsze tempo dostaw gazu drogą morską do naszego kraju

Import LNG do Polski przez terminal w Świnoujściu wzrósł w 2022 r. o 57 proc. do 58 transportów LNG, do czego przyczyniły się dostawy z USA.

Wzrost importu LNG był możliwy dzięki rozbudowie obiektu Gaz System w Świnoujściu, w którym od ubiegłego roku PKN Orlen zarezerwował moc regazyfikacyjną na poziomie 6,2 mld m3 rocznie. To o około 1,2 mld m3 więcej niż dotychczas.

Dzięki dalszym inwestycjom, moc wzrośnie do 8,3 mld m3 gazu rocznie w 2024 roku i wszystkie te wolumeny również zarezerwował Orlen.

Dominują dostawy gazu z dwóch kluczowych kierunków

Czołowymi dostawcami gazu w skroplonej postaci do naszego kraju są Katar i USA, przy czym w ostatnich dwóch latach dominującym dostawcą są Stany Zjednoczone.

W sumie te dwa kraje odpowiadały za około 230 dostaw. A skąd pozostałe 20? Surowiec regazyfikowany w Świnoujściu pochodził także z Norwegii, Nigerii, Trynidadu i Tobago, Gwinei Równikowej oraz Egiptu.

Łącznie tych 250 ładunków stanowi około 19,7 mln ton LNG, czyli ponad 26 mld m3.

W obecnej sytuacji obok gazociągu Baltic Pipe gazoport decyduje o bezpieczeństwie gazowym naszego kraju.