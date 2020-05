Timmermans: gaz ziemny odegra swoją rolę w transformacji energetycznej UE

Wiceszef KE Frans Timmermans poinformował w Brukseli, że gaz ziemny będzie odgrywał pewną rolę w transformacji Unii Europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej. Podkreślił, że KE podtrzymuje swój cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

"Myślę, że to ważne, abyśmy spojrzeli na istniejącą infrastrukturę gazową i infrastrukturę LNG, żeby przekonać się, w jakimś zakresie moglibyśmy ją wykorzystać dla wodoru, w jakiś sposób dostosować do wykorzystania wodoru. (...)Gaz ziemny będzie, przez jakiś czas, ciągle odgrywał rolę jako paliwo przejściowe" - powiedział na konferencji prasowej online w Brukseli.

Timmermans zaznaczył, że Komisja podtrzymuje cele osiągnięcia przez UE neutralności klimatyczne do 2050 r., jak również plan, aby do września przygotować ocenę możliwości podniesienia celów ograniczenia emisji CO2 do 2030 r. w granicach 50-55 proc. Następnie, jak zaznaczył, KE przedstawi propozycje legislacyjne w tej sprawie.

"To się nie zmieni. To nam pozwoli być przygotowanym do konferencji klimatycznej w Glasgow pod koniec roku" - powiedział.

W środę KE zaproponowała projekt budżet UE w wysokości 1,1 biliona euro na lata 2021-2027 oraz nowy mechanizm naprawy gospodarczej o wartości 750 miliardów euro.

Propozycja KE przewiduje, że 25 proc. unijnego budżetu zostanie przeznaczone na wydatki związane z klimatem. Wszystkie pieniądze z mechanizmu naprawczego, w tym pieniądze nieprzeznaczone na zielone inwestycje, będą musiały spełniać pewne warunki związane z dążeniem do ograniczenia emisji CO2. Kraje ubiegające się o wsparcie będą musiał opracować plany wydatków, a Komisja Europejska oceni, czy nie są one sprzeczne z unijnymi celami klimatycznymi.

"Jeśli plany nie będą zgodne, nie uzyskają wsparcia finansowego z Unii Europejskiej" - powiedział Timmermans.

Niektóre części pakietu UE, w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego budżet KE w swojej propozycji zwiększyła kilkukrotnie do 40 miliardów euro, wykluczają finansowanie inwestycji gazowych.

Jak powiedziała agencji Reutera unijna komisarz ds. energii Kadri Simmons, Fundusz ten wyklucza "wszelkiego rodzaju inwestycje w paliwa kopalne, w tym także w gaz ziemny".

Z finansowania inwestycji gazowych pod koniec ub.r. wycofał się też Europejski Bank Inwestycyjny.