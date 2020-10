To może być definitywny koniec Nord Stream 2

Blisko 30 mld złotych kary i nakaz rozwiązania umowy między 6 firmami na finansowanie Nord Stream 2. Z takim maksymalnym wymiarem „kary” prezesa UOKiK na razie dyskutować chcą tylko w Gazpromie. Pozostali uczestnicy budowy tej decyzji póki co nie kwestionują, a to – zdaniem szefa polskiego urzędu antymonopolowego - może oznaczać nawet definitywny koniec tej inwestycji.

Polska ramię w ramię z Amerykanami?

- Oczywiście to jest takie doświadczenie, które wyraźnie pokazuje że nie trzeba się bać dochodzenia swoich praw. Nie tylko w wymiarze krajowym, ale i międzynarodowym. To jest bardzo ważny, pozytywny sygnał – podkreśla prezes polskiego urzędu antymonopolowego.Nord Stream 2 od wielu miesięcy na celowniku ma administracja prezydenta USA Donalda Trumpa.Ostatnie rozszerzenie przez Amerykanów sankcji wobec gazociągu Nord Stream 2 dotknie 120 firm z co najmniej 12 państw europejskich, w tym inwestorów i podwykonawców.Rzecznik Kremla parę dni temu określił ten ruch jako nie tylko jako destrukcyjny, ale i nieuczciwy.Sankcje UOKiK też zostały skrytykowane.- To jest oczywiście łatwa wymówka, którą niektórzy stosują. Chciałbym podkreślić, że wydana przez nas decyzja nie była konsultowana z rządem Polski. Nie dysponował on wcześniej informacjami, że taka decyzja będzie wydawana. Dowiedział się po tym, gdy informacja dotarła do ukaranych podmiotów. Podobnie o decyzji nie wiedziała wcześniej Komisja Europejska – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.