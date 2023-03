To może być największa transakcja przejęcia izraelskich aktywów przez arabski biznes

BP przekazał w komunikacie giełdowym, że wspólnie z ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) złożył ofertę przejęcia izraelskiej firmy NewMed Energy, zajmującej się wydobyciem gazu i ropy naftowej. Wartość transakcji to 4 miliardy dolarów.

Brytyjski koncern BP oraz ADNOC podpisali porozumienie o złożeniu wspólnej oferty kupna udziałów w firmie NewMed Energy od izraelskiej grupy Delek Drilling zajmującej się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produkcją energii elektrycznej.

Transakcja wyceniana jest na około 4 miliardy dolarów i obejmuje przejęcie 100 procent udziałów. Proces sprzedaży został zapoczątkowany jeszcze w 2022 roku, ale zainteresowane wcześniej kupnem firmy wycofały się i właśnie teraz pojawiły się nowe oferty.

- BP i ADNOC zamierzają utworzyć nową spółkę joint venture, która skupi się na rozwoju projektów wydobycia ropy i gazu ze wschodniej części Morza Śródziemnego. Partnerstwo obu firm wpłynie także na produkcje wodoru, opracowanie technologii do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz pozyskiwania węglowodorów - czytamy w komunikacie opublikowanym przez BP.

Wiele wskazuje na to, że koncerny paliwowe są zainteresowane udziałem w wydobyciu gazu ze złóż podmorskich zlokalizowanych na granicy libańsko-izraelskiej oraz uczestniczyć w zagospodarowaniu złóż w morskiej strefie ekonomicznej należącej do Cypru.

Dodatkową ciekawostką jest fakt, że jeśli ta transakcja dojdzie do skutku to będziemy miel do czynienia z największym zaangażowaniem kapitału arabskiego w przejęcie izraelskiej firmy.