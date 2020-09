To może być przełom na rynku gazu w Europie Środkowej

Rok 2022 będzie bardzo ważny dla tworzenia regionalnego rynku gazu, wtedy mają zostać oddane połączenia gazowe Polski z Litwą, Słowacją oraz Danią. Ale nowe europejskie gazociągi nie wystarczą, by mówić o rozwoju regionalnego rynku gazu. Konieczna jest ścisła współpraca giełd gazu.







Trójmorze, międzymorze i Ukraina

Trudne umowy

Bez magazynów ani rusz

Litwa inwestuje w system

- Z naszych doświadczeń wynika, że teraz jest ostatni moment, aby zacząć ten rynek przygotowywać i budować – zaznacza Piotr Zawistowski.Podkreśla, że w momencie, kiedy pojawią się pierwsze aukcje na zdolności przesyłowe na gazociągu GIPL, traderzy muszą mieć nie tylko możliwość nabycia zdolności przesyłowych, ale również móc dla podobnych okresów handlowych ustalić swoje pozycje handlowe po obu stronach granicy.- Jeżeli operatorzy postanowią udostępnić zdolności przesyłowe na rok do przodu, to ważne jest, aby analogiczny produkt roczny dla gazu był możliwy do handlowania po stronie polskiej i litewskiej. Dopiero wówczas powstanie pełny model umożliwiający wszystkim zabezpieczenie swojego ryzyka i realizowanie dowolnej strategii handlowej – podkreśla Piotr Zawistowski.I tu pojawia się dyskusja o roli giełd i o stadium dojrzałości rynku. W ocenie Piotra Zawistowskiego po stronie polskiej rynek terminowy gazu jest dopasowany do tego, co zadecydują operatorzy. Na prowadzonym przez TGE na rynku oferowane są produkty roczne, kwartalne i miesięczne.Wyzwaniem jest zbudowanie odpowiedniej struktury handlowej po stronie państw bałtyckich.- W Polsce wiele się mówi o trójmorzu, w tym projekcie co prawda nie ma Ukrainy, ale mówi się także o międzymorzu, które już obejmuje Ukrainę. A najkrótsza droga z państw bałtyckich i Polski nad Morze Czarne wiedzie przez Ukrainę – mówi Paweł Stańczak, członek zarządu UA TSO, ukraińskiego operatora systemu przesyłowego.Zwraca uwagę, że Ukraina jest sygnatariuszem Energy Community Treaty, czyli porozumienia pozwalającego sekretariatowi znajdującemu się w Wiedniu koordynować współpracę w zakresie dyrektyw i prawa dotyczącego energii w krajach, które podpisały to porozumienie.- Przed nami jest stworzenie giełdy na Ukrainie. Budowa giełdy to nie jest trywialne zadanie - wymaga pogodzenia wielu graczy. Idzie to ciężko. W prawie istnieje już zapis pozwalający na funkcjonowanie giełdy – informuje Paweł Stańczak.Coraz częściej mówi się także o wzroście wymiany gazowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Jak podkreśla Stańczak, rurociągi po stronie ukraińskiej funkcjonują. Przestarzałe - są poddawane modernizacji. Jest tłocznia, która dostarcza gaz do Polski, ale jest w stanie pracować w dwie strony.- Systemem ukraińskim będzie można dostarczać do Polski ok. 6 mld metrów sześciennych gazu rocznie oraz odebrać mniej więcej tyle samo – o ile tylko Polska będzie w stanie dostarczyć te 6 mld m sześć.; optymiści mówią, że w zależności od ciśnienia w gazociągu, może to być nawet o 10 mld metrów sześciennych – ocenia Paweł Stańczak.- Porozumienia międzyoperatorskie to baza, na której budujemy infrastrukturę. W procesie inwestycyjnym rozpoczynamy od porozumień międzyoperatorskich dotyczących przebiegu gazociągu, jego parametrów. Te porozumienia są wykorzystywane do wzmocnienia integracji rynków. Może się jednak zdarzyć i tak, że negocjacje będą celowo opóźniane, jeżeli w interesie danego państwa nie jest połączenie infrastruktury, ponieważ może ona być narzędziem nacisku – wskazuje Małgorzata Banasik, partner zarządzający w kancelarii Banasik Woźniak i Wspólnicy.Ocenia, że w przypadku Baltic Pipe oraz połączenia ze Słowacją i GIPL zawarcie umów międzyoperatorskich nie były proste. Efektem tych umów jest budowa gazociągów.Następnym etapem będzie sprzedaż przepustowości.W przypadku gazociągu Baltic Pipe odbyła się procedura open season i zostały zakontraktowane przepustowości w perspektywie długoterminowej. Zostaną zaoferowane dodatkowo produkty krótkoterminowe. W przypadku GIPL i połączenia ze Słowacją ta przepustowość jeszcze nie została zaoferowana.Ważne, że Ukraina zobowiązała się do wprowadzenia przepisów unijnych i stara się je wdrażać. Nie ma tam jednak państwowej giełdy, jest wiele prywatnych firm mających własne platformy OTC.- W Polsce wiele mówimy o integracji rynków i o zmianie źródeł zasilania, a stosunkowo niewiele, jak za tymi zmianami powinna zmieniać się pojemność magazynów gazu i czy pojemności magazynowych w Polsce jest wystarczająca liczba czy też nie – zaznacza Krzysztof Hnatio, prezes Gas Storage Poland.W jego ocenie rynek gazu ziemnego nie może w pełni funkcjonować bez udziału magazynów gazu. Będą one niezbędne przy istniejących wspólnym rynku gazu dla Polski i państw bałtyckich.Hnatio przypomina, że we wrześniu 2021 r. ma zakończyć się budowa kawernowych magazynów gazu.- Są one magazynami szczytowymi i praktycznie w ciągu półtorej godziny mogą podać strugi ciśnienia gazu do systemu, co nie jest realne w przypadku magazynów złożowych – podkreśla Krzysztof Hnatio.Trwają analizy mające dać odpowiedź, czy w magazynach kawernowych będzie można składować także wodór.- W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy realizacji projektu GIPL położono ponad 100 ze 165 kilometrów rurociągu, z czego 2 kilometry rurociągu pod rzekami Wilia i Niemen. Stalowe rury o średnicy 711 mm ułożono 20 metrów pod dnem Wilii i 30 metrów pod dnem rzeki Niemen - poinformował Nemunas Biknius, prezes Amber Grid. Największą przeszkodą w ułożeniu rurociągu pod Niemnem były głazy, które musiały zostać usunięte.GIPL to niejedyna inwestycja gazowa na Litwie. Pod koniec września 2020 poinformowano, że Amber Grid w ciągu najbliższych trzech lat zmodernizuje stacje dystrybucji gazu Grigiškės, Vievis i Kėdainiai. Projekt o wartości ponad 6 mln euro zostanie zrealizowany do 2023 roku.Litewski system przesyłowy gazu składa się z ponad dwóch tysięcy kilometrów podziemnych gazociągów, 65 stacji dystrybucji gazu, trzech stacji pomiarowych gazu i dwóch tłoczni.- W listopadzie 2019 r. oddano do eksploatacji gazociąg Baltic Connector łączący Estonię i Finlandię. Gazociąg umożliwia połączenie rynków gazu w Finlandii i Estonii oraz integruje kraje na wspólnym rynku energetycznym UE. Rurociąg zwiększa niezawodność regionalnych dostaw gazu i umożliwia zdecentralizowane dostawy gazu, a także m.in. wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) i biogazu - wyjaśnia Herkko Plit, prezes Baltic Connector Oy.Budowa tego połączenia kosztowała 250 mln euro, z czego 75 proc. pochodziło z funduszy europejskich.O integracji regionalnego rynku gazu rozmawiano podczas XXIII konferencji Gazterm.