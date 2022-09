TotalEnergies inwestuje 1,5 mld dol. w LNG w Katarze. Gaz popłynie do Europy

TotalEnergies zainwestuje ok. 1,5 mld dol. w rozbudowę zdolności produkcyjny katarskiego skroplonego gazu ziemnego. Projekt zwiększy moc produkcyjną LNG Kataru do 126 mln ton, umożliwiając wzrost dostaw gazu na energochłonne rynki europejskie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Francuski koncern energetyczny TotalEnergies podpisał nową umowę inwestycyjną dotyczącą zwiększenia wydobycia katarskiego gazu ziemnego.

Zgodnie z umową, TotalEnergies uzyska 9,375 proc. udziałów w projekcie NFS, z łącznych 25 proc. dostępnych dla partnerów międzynarodowych.

- Współpraca wzmocni naszą zdolność, wspólnie z Katarem, do wspierania bezpieczeństwa energetycznego Europy – mówi prezes spółki.

Francuski koncern energetyczny TotalEnergies podpisał nową umowę inwestycyjną dotyczącą zwiększenia wydobycia katarskiego gazu ziemnego. Może on stać się nowym źródłem paliwa dla Europa, które zastąpi wstrzymane dostawy rosyjskie.

TotalEnergies zwiększy produkcję LNG o 3,5 mln ton rocznie do 2028 roku

Po wyborze jako partnera dla projektu skroplonego gazu ziemnego (LNG) North Field East (NFE), przewidującego wydobycie 32 mln ton rocznie, firma TotalEnergies została wybrana jako pierwszy międzynarodowy partner w projekcie LNG North Field South (NFS) o przewidywanym wydobyciu 16 mln ton rocznie – informuje francuski gigant energetyczny.

Zgodnie z umową, TotalEnergies uzyska 9,375 proc. udziałów w projekcie NFS, z łącznych 25 proc. dostępnych dla partnerów międzynarodowych, zaś krajowa spółka QatarEnergy będzie posiadać pozostałe 75 proc.

Dzięki łącznym udziałom w NFE (6,25 proc.) i NFS (9,375 proc.), francuski gigant energetyczny zwiększy produkcję LNG o 3,5 mln ton rocznie do 2028 roku, zgodnie z celem spółki, jakim jest zwiększenie udziału gazu ziemnego w strukturze sprzedaży do 50 proc. do 2030 roku – podaje na stronie internetowej TotalEnergies.

- Katar po raz kolejny, po North Field East, wybrał TotalEnergies na partnera QatarEnergy w projekcie North Field South. To jeden z najbardziej konkurencyjnych na świecie pod względem kosztów projektów, który w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia podaży LNG w nadchodzących latach – mówi Patrick Pouyanné, prezes i dyrektor generalny TotalEnergies.- Uważamy Katar za kraj strategiczny dla naszej firmy w perspektywie długoterminowej. Współpraca wzmocni naszą zdolność, wspólnie z Katarem, do wspierania bezpieczeństwa energetycznego Europy – dodaje.

North Field posiada około 10 proc. znanych światowych zasobów gazu

NFE i NFS tworzą razem szerszy projekt North Field Expansion, którego celem jest zwiększenie produkcji LNG z pola North Field, dodając do zdolności eksportowych Kataru 48 mln ton rocznie i podnosząc ją do 126 mln ton rocznie do 2028 roku - informuje na tronie internetowej francuska firma energetyczna.

W projekcie North Field East uczestniczą także Shell z Wielkiej Brytanii, Eni z Włoch i amerykańskie giganty ConocoPhillips i ExxonMobil.

Katar prowadzi też rozmowy o dostawach gazu ziemnego z Niemcami. Kanclerz Olaf Scholz przybył w 24 września do saudyjskiego miasta Dżudda, pierwszego przystanku na trasie jego dwudniowej wizyty w regionie Zatoki Perskiej, w trakcie której prowadzi rozmowy na temat współpracy w sprawie dostaw surowców energetycznych.

Kraj położony w centralnym punkcie Zatoki Perskiej jest jednym z największych na świecie producentów LNG, obok Stanów Zjednoczonych i Australii, a LNG z North Field ma być dostępny w 2026 roku.

QatarEnergy szacuje, że North Field posiada około 10 proc. znanych światowych zasobów gazu ziemnego. Rozciągają się one pod powierzchnią morza na terytorium Iranu, gdzie wysiłki Teheranu w zakresie eksploatacji pola gazowego South Pars zostały utrudnione przez międzynarodowe sankcje – podaje Reuters.

Głównymi rynkami dla katarskiego LNG były Korea Południowa, Japonia i Chiny. Ale odkąd Europę dotknął kryzys energetyczny, państwo Zatoki Perskiej współpracuje z Wielką Brytanią w zakresie dodatkowych dostaw i ogłosiło porozumienie o współpracy z Niemcami.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.