Transsaharyjski gazociąg pomoże zaopatrzyć Europę w nigeryjski gaz ziemny

Po zakończeniu rozmów ministrowie Algierii, Nigru i Nigerii podpisali międzyrządowe porozumienie w sprawie przygotowania do budowy gazociągu pozwalającego na przesyłanie gazu z nigeryjskich złóż do algierskich terminali zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Śródziemnego , a następnie do europejskich odbiorców.

Projekt budowy gazociągu z Nigerii do Algierii powstał pierwotnie w 2009 roku. Wtedy to powołano spółkę, która miała przygotować założenia techniczne, ustalić przebieg i zabiegać o sfinansowanie jego budowy. Zgodnie z założeniami przyjęto dwa warianty przepustowości pozwalające na tłoczenie 20 lub 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową nowych terminali koszt oszacowano wówczas na około 10 miliardów dolarów.

Po kilku latach przygotowań zaprzestano analiz ponieważ nie było chętnych do odbioru w Europie tak dużych ilości gazu. Teraz w obliczu kryzysu paliwowego wywołanego rosyjska agresją na Ukrainę i szantażem Gazpromu w sprawie dostaw gazu pomysł powrócił na biznesową agendę.

Przedstawiciele resortów energii i kopalin Algierii, Nigru i Nigerii przeprowadzili rozmowy międzyrządowe zakończone podpisaniem umowy o wznowieniu prac nad transsaharyjskim gazociągiem. Zgodnie z planami gaz wydobywany w Nigerii będzie przesyłany 4100 kilometrów przez Niger do Algierii i tam skraplany i ładowany w terminalach na gazowce. Możliwa jest także rozbudowa istniejących gazociągów i transportowanie surowca podmorskimi gazociągami do Włoch i Hiszpanii.

Obecnie koszt takiego gazociągu to może być nawet 20 miliardów dolarów, ale państwowy algierski koncern paliwowy Sonatrach publicznie deklaruje, że jest w stanie sfinansować część inwestycji. Dla Nigru tranzyt gazu to szansa na duże dochody do budżetu oraz możliwość eksploatacji własnych złóż gazu, które zlokalizowane są przy granicy algierskiej.

Dziś największym problemem nie jest zdobycie finansowania i względy techniczne tylko niebezpieczeństwo ataków ze strony bojówek islamistycznych, które potencjalnie mogą atakować infrastrukturę techniczną i doprowadzać do przerw w dostawie gazu.

Dla Algierii budowa saharyjskiego gazociągu jest odpowiedzią na podobną inicjatywę, która kilka tygodni temu stronie nigeryjskiej zaproponowało Maroko. W tym przypadku gaz miałby być transportowany podwodnym gazociągiem o długości 6 tysięcy kilometrów.