Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę w 2021 r. dużo mniejszy niż rok wcześniej

Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę wyniósł w 2021 roku 41,7 mld metrów sześciennych - poinformował we wtorek Serhij Makohon, szef państwowej spółki Operator Systemu Transportu Gazu Ukrainy. To o 25 proc. mniej niż rok wcześniej.

Makohon napisał na Facebooku, że w 2021 roku przez ukraiński system w ramach tranzytu przepłynęło 41,7 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu. Zgodnie z obowiązującą umową, rosyjski koncern Gazprom miał obowiązek przesłać co najmniej 40 mld. W 2020 roku wielkość tranzytu wyniosła zaś 55,8 mld metrów sześciennych - o ok. 38 proc. mniej niż rok wcześniej.



Makohon sygnalizuje też w mediach społecznościowych, że w pierwszych dniach stycznia wielkość tranzytu rosyjskiego gazu spada do najniższych wskaźników od stycznia 2020 r. Przy tym Gazprom nie informuje, dlaczego tak się dzieje.



Ukraiński Operator Systemu Transportu Gazu podsumował, że jego przepustowość była wykorzystana w 2021 roku tylko w 30 procentach.



Kijów oskarża Moskwę o zmniejszanie dostaw gazu przez Ukrainę, co - według niego - ma na celu podniesienie cen i wywarcie nacisku na UE w sprawie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Przez ten rurociąg gaz ma płynąć do Europy z ominięciem Ukrainy.