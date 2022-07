Trwa odliczanie do wznowienia przesyłu gazociągiem Nord Stream 1

Niemiecki operator sieci gazowej Gascade przekazał, że według dostępnych przez niego informacji w ciągu najbliższych kilku godzin nastąpi przesyłanie surowca z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream 1. Odbywa się wstępne zatłaczanie i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 21 lipca tego roku Gazprom wznowi dostawy.

Od połowy czerwca tego roku trwa "opera mydlana" związana z ograniczeniami dostaw gazu ziemnego przez rosyjski Gazprom z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream 1. Argumentem strony rosyjskiej było uszkodzenie turbiny wyprodukowanej przez koncern Siemensa. Urządzenie musiało zostać poddane przeglądowi technicznemu w Kanadzie. Ze względu na sankcje nałożone na wymianę handlową z Rosją po rozpoczęciu agresji na Ukrainie istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że kanadyjskie służby celne nie wyrażą zgody na zwrot turbiny.

Negocjacje w tej sprawie były prowadzone na szczeblu rządowym pomiędzy Berlinem i Ottawą. Ostatecznie wydana została jednorazowa zgoda na odstępstwo od obowiązujących przepisów w sprawie sankcji i 17 lipca samolotem turbinę dostarczono do Niemiec. Następnie strona niemiecka musiała załatwić kolejne zezwolenia po to, aby w końcu w trybie pilnym droga lotniczą urządzenie trafiło do Rosji, do tłoczni Portowaja.

Etap technicznych działań został zakończony, ale nadal nie było wiadome czy będzie decydująca wola polityczna, że wznowić tłoczenie gazu, na który czekają odbiorcy w Unii Europejskiej. Trzeba przy tym pamiętać, że za pośrednictwem Nord Stream 1 trafiło w minionym roku ponad 30 procent gazu ziemnego eksportowanego do Unii Europejskiej.

W czerwcu zamiast ponad 160 milionów metrów sześciennych gazu dziennie podawano tylko 40 procent surowca. Jak będzie teraz? Przekonamy się w najbliższych dniach ponieważ niemiecki operator sieci gazowej Gascade przekazał w komunikacie, że według dostępnych mu informacji w czwartek nastąpi wznowienie przesyłania gazu z Rosji.

Komisja Europejska chcąc uniknąć trwałych niedoborów w zaopatrzeniu w gaz w sezonie jesienno-zimowym przygotowuje rozporządzenie, które obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zredukowania zużycia gazu o 15 procent w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Pozwoli to w przypadku braków w surowca ogłosić stan unijnego stanu ostrzegawczego w sprawie bezpieczeństwa dostaw.