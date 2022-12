Trwa przywracanie dostaw po awarii polskiego gazociągu

W sobotę 3 grudnia, podczas robót ziemnych wykonywanych przez firmę zewnętrzną, doszło do uszkodzenia gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Łupowo w województwie lubuskim.

Polska Spółka Gazownictwa z grupy Orlen informuje, że już przywrócono dostawy gazu mieszkańcom gmin Dębno i Mieszkowice w województwie zachodniopomorskim oraz większości mieszkańcom gminy Bogdaniec w województwie lubuskim.

Z powodu uszkodzenia gazociągu nadal mogą wystąpić problemy z dostawą gazu dla mieszkańców gmin: Kostrzyn nad Odrą i Witnica, w województwie lubuskim, gdzie zwiększona liczba ekip monterskich PSG wciąż wykonuje prace, mające na celu jak najszybsze przywrócenie dostaw paliwa gazowego do wszystkich odbiorców. Tempo prac jest jednak zależne od dostępu służb do domów i mieszkań, do których wstrzymano dostawy gazu.

W wyniku awarii poszkodowanych zostało dwóch pracowników firmy prowadzącej roboty ziemne. Udzielono im na miejscu pomocy medycznej, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Bezpośrednio po awarii ewakuowano mieszkańców okolicznych domów oraz wstrzymano ruch kolejowy oraz drogowy. Po wyjaśnieniu sytuacji pod kątem bezpieczeństwa mieszkańcy wrócili do swoich domów oraz przywrócono kursowanie pociągów, a ruch kołowy odbywa się bez przeszkód.