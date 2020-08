Trzy kolejne firmy będą nadzorować budowę części podmorskiej Baltic Pipe

Gaz-System wybrał trzy kolejne firmy do nadzorowania budowy części podmorskiej gazociągu Baltic Pipe - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Zapewniono, że wybrani wykonawcy są znanymi agencjami w branży oil&gas, a rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym kwartale.

Gaz-System wyjaśnił, że nadzory inwestorskie będą świadczone na podstawie umów ramowych, podpisanych z trzema firmami - Brunel Energy Europe BV, Nowa People AS oraz Premier Technical Resources Ltd.

Kontrakty zostały zawarte w celu sprawowania w imieniu Gaz-System nadzoru nad wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzonych przez Saipem Limited.

Umowy gwarantują Gaz-System dostęp do inspektorów nadzoru, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie we wszystkich wymaganych przez spółkę obszarach.

"Następni eksperci dołączają do prac przy budowie podmorskiego odcinka Baltic Pipe. Spółka podpisała umowy z firmami, które zapewnią usługi nadzoru inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w miejscach tzw. lądowania gazociągu w Polsce i w Danii" - napisano.

Gaz-System wyjaśni, że nadzory inwestorskie będą świadczone na podstawie umów ramowych, podpisanych z trzema firmami - Brunel Energy Europe BV, Nowa People AS oraz Premier Technical Resources Ltd.

Kontrakty zostały zawarte w celu sprawowania w imieniu Gaz-System nadzoru nad wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzonych przez Saipem Limited. Umowy gwarantują Gaz-System dostęp do inspektorów nadzoru, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie we wszystkich wymaganych przez spółkę obszarach.

"Wybrani wykonawcy są znanymi agencjami w branży oil&gas. To zapewni odpowiednią jakość usług i profesjonalny nadzór nad budową gazociągu podmorskiego Baltic Pipe" - zapewniono.

"Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym kwartale, w zakresie badań wstępnych wzdłuż planowanej trasy gazociągu i nadzorowania prac wykonywanych na budowie w miejscach wyjścia gazociągu podmorskiego na ląd w Polsce i Danii. W późniejszym terminie nadzory sukcesywnie będą realizowane również na statkach - zgodnie z harmonogramem wykonawcy" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka wskazane firmy zostały wybrane spośród siedmiu uczestników postępowania, na podstawie oceny kwalifikacji i doświadczenia oraz zaproponowanych cen. Weryfikowane było również dotychczasowe zaangażowanie w realizację podobnych prac oraz możliwość spełnienia podanych warunków.

Zgodnie z informacją, do sprawowania nadzoru środowiskowego w trakcie budowy został wybrany Ramboll Danmark A/S. Firma ta była odpowiedzialna dotychczas za prace analityczne, badawcze i projektowe, niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę gazociągu.

"Zaangażowanie Ramboll w projekcie Baltic Pipe oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac w rejonie Morza Bałtyckiego były jednymi z kluczowych kryteriów, decydujących o wygraniu przetargu" - tłumaczy Gaz System.

W ramach umowy Ramboll zapewni weryfikację zgodności prac budowlano-instalacyjnych z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Będzie także nadzorował działania wpływające na ograniczenie do minimum oddziaływania inwestycji na środowisko. Zakres umowy obejmuje zarówno prace dotyczące dokumentacji projektowej, jak i prace na placu budowy oraz w portach, z których będą korzystać statki zaangażowane w działania budowlano-instalacyjne.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

Uruchomienie gazociągu planowane jest na 1 października 2022 r.