Turcja chce pomóc Europie zdobyć inny niż rosyjski gaz

Ankara jest gotowa zapewnić transport surowców energetycznych z regionu kaspijskiego - poinformował minister zasobów naturalnych i energii Turcji Fatih Donmez.

- W ostatnim czasie wiele krajów Europy Południowo-Wschodniej zwróciło się do Ankary z prośbą o wsparcie w zaspokojeniu zapotrzebowania na gaz ziemny. Turcja może nadal odgrywać kluczową rolę w kwestii dostaw gazu z krajów sąsiednich na rynki zachodnie - powiedział minister cytowany przez agencję prasowa Anatolia.

Turcja w pierwszym rzędzie chce pośredniczyć w transporcie surowców energetycznych z regionu kaspijskiego, zwłaszcza z Turkmenistanu.

- Jesteśmy również otwarci na eksport izraelskiego gazu, a w dalszej perspektywie z Iraku - dodaje urzędnik.

Jak jednak zauważają specjaliści, choć deklaracje Turcji cieszą, to jednak mogą one zostać zrealizowane w dość odległej przyszłości. Problemem są braki w infrastrukturze przesyłowej, co powoduje, że transport gazu z Turkmenistanu jest obecnie praktycznie niemożliwy.

Po napaści Rosji na Ukrainę i szantażu gazowym Moskwy wobec państw UE wiele państw tradycyjnych odbiorców rosyjskiego gazu skierowało się w stronę surowca z innych państw.

