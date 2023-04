Turcja jest trzecim największym konsumentem gazu w Europie

Turcja nadal widzi potencjał w rozwijaniu swojej infrastruktury gazowej. Jej rynek jest nienasycony a pomimo szerokich inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) pozycja gazu jest nadal silna.

Firmy tureckie zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego zainwestowały w ubiegłym roku 12 mld lir tureckich (618 mln dolarów dolarów) w projekty dotyczące sieci i jej ulepszeń na terenie całego kraju.

W porównaniu z 2001 rokiem liczba użytkowników gazu ziemnego w kraju nad Bosforem wzrosła o 6,2 proc. i osiągnęła poziom 19,7 mln, co sprawiło że, Turcja jest trzecim pod względem liczby abonentów gazu ziemnego krajem w Europie.

Firmy tureckie zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego zainwestowały w 2022 roku 12 mld lir tureckich (618 mln dolarów dolarów) w projekty dotyczące sieci i jej ulepszeń na terenie całego kraju - wynika z raportu sektorowego z 2022 Tureckiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Gazu Ziemnego (GAZBIR) .

Pod koniec 2022 roku gaz ziemny był dostarczany do 675 z 973 regionów w kraju, docierając do 70,2 mln mieszkańców i zapewniając 82 proc. populacji dostęp do gazu ziemnego czytamy na stronie dailysabah.

W porównaniu z 2001 rokiem liczba użytkowników gazu ziemnego w kraju nad Bosforem wzrosła o 6,2 proc. i osiągnęła poziom 19,7 mln, co sprawiło, że Turcja jest trzecim pod względem liczby abonentów gazu ziemnego krajem w Europie.

GAZBIR przewiduje, że do 2025 r. Turcja stanie się drugim co do wielkości krajem w Europie pod względem liczby abonentów gazu ziemnego, ponieważ inwestycje w sieci są nadal kontynuowane i rozwijane, a w krajach europejskich osiągnięto już nasycenie.

Stambuł ma największą liczbę użytkowników gazu ziemnego w Turcji ich liczba dochodzi do 5,6 mln, następnie stolica Ankara - 2 mln abonentów, północno-zachodnia prowincja Bursa - 1,06 mln abonentów, zachodni Izmir - 901 314 abonentów i północno-zachodnia Kocaeli - 695 541 abonentów.

Inwestycje w dystrybucję gazu ziemnego wyniosły do tej pory 80 mld lir tureckich (4,1 mld dolarów dolarów), podczas gdy trwają plany zainwestowania dodatkowych 57 mld lir tureckich (2,9 mld dolarów dolarów) w dystrybucję gazu ziemnego na lata 2023-2026, w celu zapewnienia dostaw gazu do 209 nowych osiedli.

W 2023 roku 89 nowych osiedli otrzyma dostawy gazu ziemnego, następnie 44 w 2024 roku, 24 w 2025 roku i 52 w 2026 roku. Z tego 80 osiedli będzie zaopatrywanych w gaz rurociągami, a 129 otrzyma sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG).

Inwestycje związane z rozbudową sieci gazu ziemnego planowane w latach 2023-2026 mają zapewnić dostęp do gazu ziemnego dla kolejnych 1,7 mln osób.

Zużycie gazu ziemnego w Turcji maleje ale jego udział w mieszkalnictwie jest nadal wysoki

W Turcji całkowite zużycie gazu ziemnego spadło w 2022 r. o 12 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 53,3 mld metrów sześć. Na ten spadek wpłynęła cieplejsza pogoda w drugiej połowie roku w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej oraz zmniejszone zużycie w przemyśle.