UE jest gotowa wprowadzić limit na ceny gazu do produkcji energii elektrycznej

UE jest gotowa do dyskusji na temat wprowadzenia limitu na ceny gazu do produkcji energii elektrycznej; byłby to pierwszy krok na drodze do reformy strukturalnej rynku energii elektrycznej - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Wysokie ceny gazu wpływają na ceny energii elektrycznej. Musimy ograniczyć ten inflacyjny wpływ gazu na elektryczność - wszędzie w Europie. Dlatego jesteśmy gotowi do dyskusji o limicie ceny gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Limit ten byłby również pierwszym krokiem na drodze do reformy strukturalnej rynku energii elektrycznej. Ale musimy też spojrzeć na ceny gazu poza rynkiem energii elektrycznej - mówiła Ursula von der Leyen w środę w Parlamencie Europejskim.

- Będziemy również współpracować z państwami członkowskimi w celu obniżenia cen gazu oraz ograniczenia zmienności i wpływu manipulacji cenami przez Rosję - dodała.

Zapowiedziała też zintensyfikowanie negocjacji z zaufanymi partnerami, np. z Norwegią, aby obniżyć cenę, jaką UE płaci za import gazu oraz dodatkowe fundusze na modernizację infrastruktury energetycznej w UE.

Von der Leyen wezwała też do utworzenia w UE platformy wspólnych zakupów gazu.

