UE przedłużyła dobrowolne ograniczenie zużycia gazu. Polska była przeciwko

Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ministrowie krajów UE odpowiedzialni w swoich rządach za energetykę uzgodnili we wtorek (28 marca) przedłużenie o rok nadzwyczajnego środka, mającego na celu dobrowolne ograniczenie zużycia gazu. Ma to pomóc przygotować się do kolejnej zimy, podczas której dostawy rosyjskiego gazu będą ograniczone.

Ministrowie zgodzili się przedłużyć na kolejne 12 miesięcy, do marca 2024 r., dobrowolny cel ograniczenia ich zapotrzebowania na gaz o 15 proc.

Nadzwyczajne rozwiązanie zostało przyjęte w zeszłym roku w odpowiedzi na odcięcie przez Rosję dostaw gazu do Europy.

"Popieramy dobrowolne redukcje na poziomie państw, popieramy oszczędzanie gazu, oszczędzanie energii i takie instrumenty, które by zachęcały do oszczędzania. W Polsce też je wdrożyliśmy. Jesteśmy przeciwni tej drugiej części, która mówi, że gdyby nastąpił w Europie kryzys (gazowy) potwierdzony przez dwa państwa, to na wniosek KE następuje głosowanie większościowe na Radzie UE ds. energii (...) w sprawie obowiązkowości dalszych ograniczeń i oszczędności" - przypomniała minister.

"To jest coś, czego nie akceptujemy. Po pierwsze przez podstawę prawną - jeśli mówimy o miksie energetycznym, to musi być jednomyślność. Po drugie, możemy się zgadzać na dobrowolność, ale przymusowość to wchodzenie Komisji w kompetencje państw członkowskich, a na to sobie nie możemy pozwolić. Głosowaliśmy przeciwko temu rozwiązaniu" - skonkludowała minister Moskwa.