UE sfinansuje projekty, dotyczące m.in. gazu. Zieloni protestują

Komisja Europejska zatwierdziła w środę oficjalnie 151 projektów energetycznych, które otrzymają 30 mld euro unijnego dofinansowania. Część z nich dotyczy inwestycji w gaz i paliwa kopalne, przeciwko czemu protestują politycy Zielonych.

Lista dotyczy tzw. projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest, PCI) - kluczowych projektów infrastrukturalnych, mających podnieść poziom bezpieczeństwa na europejskim rynku energii.

Projekty, jak zapewniają unijni urzędnicy, są niezbędne dla wdrożenia dziewięciu strategicznych unijnych korytarzy infrastrukturalnych, w tym gazociągów, w określonych dziedzinach: m.in. energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej oraz sieci przesyłu dwutlenku węgla. I tak, z pośród 151 projektów 102 dotyczą transmisji i magazynowania energii, sześć inteligentnych sieci energetycznych, 32 gazu, sześć ropy naftowej i pięć sieci przesyłu dwutlenku węgla.

Projekty gazowe dotyczą głównie budowy gazociągów oraz terminali do przeładunku gazu ciekłego, żeby uniezależnić UE od dostaw rosyjskich. Na liście znalazły się również projekty z Polski, jak budowa priorytetowego korytarza międzysystemowego północ-południe tzw. NSI East Gas m.in. między Polską, Słowacją, Republiką Czeską i Węgrami; rozbudowa połączenia w ramach Gazociągu Bałtyckiego między Polską a Danią czy udział w budowie połączenia dostawczego ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym rurociągu Adamowo-Brody.

Decyzja Komisji wywołała protesty ze strony Zielonych, którzy przypominali, że jednym z priorytetów nowej KE jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności w emisjach dwutlenku węgla. Krytycy KE przypominali, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen jeszcze niedawno mówiła o tym, że UE ma bardzo ambitne cele klimatyczne i że chce do 2030 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. w porównaniu z 1990 r. Ponadto Zieloni zarzucili KE, że lista przyjętych do finansowania projektów energetycznych jest niespójna z założeniami porozumienia paryskiego ws. zmian klimatu.

Politycy opowiadający się za decyzją Komisji argumentują, że gaz jest istotnym źródłem energii w procesie przechodzenia UE w kierunku czystszej energii, bo generuje mniej emisji niż węgiel.

Aby finansowanie mogło wejść w życie, lista projektów musi jeszcze zostać zaakceptowana przez cały Parlament Europejski. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie podczas lutowej sesji plenarnej w Strasburgu.