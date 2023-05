Ukraina będzie chciała zastąpić gaz wodorem

Chociaż Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, Gazprom cały czas transportuje gaz przez jej terytorium, do krajów europejskich, z którymi ma kontrakty. Jednak duża część infrastruktury gazowej pozostaje niewykorzystana.

Rosjanie nie niszczą infrastruktury gazowej, za pomocą której przesyłają paliwo do Europy, na razie wywiązują się również z płatności za tranzyt.

Jak mówi w rozmowie z WNP.PL Jan Chadam, członek zarządu spółki Mahistralni Gazoprovody Ukrainy, czyli operatora systemu gazowego, w przyszłości Ukraina będzie musiała podjąć decyzję o tym, co zrobić z nieużywanymi sieciami gazowymi.

O bezpieczeństwie energetycznym Ukrainy rozmawiano podczas konferencji Baltic Business Forum, zorganizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Jakie są największe wyzwania dotyczące przesyłu gazu i infrastruktury gazowej na Ukrainie ze względu na działania wojenne?

- Jedna perspektywa jest ściśle związana z wojną, w wyniku której dochodzi czasami do uszkodzenia infrastruktury i trzeba ją naprawiać często w bardzo trudnych warunkach wojennych. Przy czym trzeba zaznaczyć, że jeżeli chodzi o infrastrukturę gazową, takie naprawy dotyczą bardziej sieci dystrybucyjnych, a więc nie tej głównej magistrali, którą przesyłany jest gaz jeszcze do niektórych krajów UE z Rosji. To wynika z tego, że Rosjanie oszczędzają tę sieć, którą wykorzystują do transportu gazu do Europy. Są to niewielkie ilości, ale przesył nadal trwa.

Naprawa infrastruktury jest bardzo trudna, brakuje części zamiennych

Z kolei, jeśli chodzi o resztę infrastruktury, ona jest atakowana i jej naprawa jest ekstremalnie trudna w obecnych warunkach, często są również problemy z częściami zamiennymi.

Jeśli chodzi o perspektywę długofalową wojna wiele zmieniła. Ukraina ma drugą, największą infrastrukturę w Europie, jeśli chodzi o gazociągi. Rosjanie przesyłali nią około 14 mld m3 gazu, to lekko poniżej 1/3 konsumpcji europejskiej, a więc ogromną ilość. Ze względu na wojnę i oczywistą zmianę decyzji zakupowych dużych europejskich odbiorców, ten transport jest ograniczony do mniej niż 20 proc. Stąd spółka, która obecnie zatrudnia ponad 11 tysięcy osób, stoi przed dużym wyzwaniem, co dalej zrobić i jak tę infrastrukturę dostosować do wielkości transportu i co zrobić z różnymi elementami tej sieci.

A skąd sama Ukraina bierze w tym momencie gaz?

Z Rosji nie kupuje go wcale, a i zużycie samego paliwa spadło. Przed wojną zużycie było gdzieś na poziomie 30 mld m3, w tej chwili spadło do 20 mld. Ukraina wydobywa ze swoich złóż około 17-18 mld, stąd nie musi dużo gazu dokupować. Robi to w Europie, głównie na giełdach europejskich i transportuje go albo przez system polski, albo słowacki.

A czy w obliczu wojny rozmawia się w Ukrainie o odejściu od gazu i wykorzystania alternatywnych źródeł w obliczu przyspieszającej przez wojnę dekarbonizacji?

- Obecnie są zapewne ważniejsze tematy od transformacji energetycznej, jednak jest to temat, który z perspektywy zmiany wykorzystania sieci przesyłowej i zakresu jej funkcjonowania jest podejmowany. Rozmawia się o tym jak ją wykorzystać, na przykład do transportu wodoru i to zarówno w formie wydzielonych sieci, dedykowanych elementów sieci transportowej, co wymaga zmian technologicznych, bo wodór ma inną specyfikę niż gaz.

Rozmawia się również o tym, aby zmienić strukturę transportowanego gazu, w Europie są już takie zalecenia, żeby w całości transportowanego gazu 2 proc. stanowił wodór, i to nie szkodzi odbiorcom. Nad tym zamierza pracować Ukraina.

Ukraina będzie musiała zmienić sposób, w jaki używa swojego systemu przesyłowego

Ponadto Ukraina ma duże możliwości, jeśli chodzi o magazynowanie gazu, ponieważ posiada duży system zlokalizowany głównie w zachodniej części kraju, co jest dobrą wiadomością z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również ze względu na transport, bo im większa odległość od odbiorcy, więcej energii zużywamy na to, żeby ten gaz przetransportować i o tym również poważnie się rozmawia, aby zapewniać bezpieczeństwo energetyczne Europie z wykorzystaniem magazynów na Ukrainie.

Tu trzeba będzie pomyśleć o systemie gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych, żeby partnerzy zachodni mieli pewność, że gaz dostaną z powrotem, a gdyby mieli jakiś problem będą mieć go ubezpieczonego jakimiś instrumentami finansowymi.

Przez Ukrainę cały czas płynie rosyjski gaz, głównie do Węgier i Słowacji, chociaż to może się zmienić, bo Unia Europejska ma ambicje, by zatrzymać ten przesył. Czy ukraiński operator nie ma problemów ze ściąganiem należności za przesył od Rosji?

- Póki płynie gaz, to te należności są regulowane. Rosjanie nie robią problemów, bo jeśli chcą transportować gaz, póki mają odbiorców i kontrakty, muszą za to zapłacić. Dopóki Gazprom będzie zainteresowany transportem małych ilości gazu do krajów UE, to będzie płacił za ten gaz i oszczędzał infrastrukturę.