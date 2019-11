Ukraina obiecuje, że nie zamknie kurka z gazem

Ukraina nie zamknie tranzytu rosyjskiego gazu na Zachód nawet, jeśli nie podpisze z Rosją nowego kontraktu w tej sprawie - oświadczył dyrektor wykonawczy ukraińskiego państwowego koncernu paliwowego Naftohaz Jurij Witrenko w rozmowie z radiostacją Deutsche Welle.

Witrenko zapowiedział też procesy sądowe przeciwko Gazpromowi, jeśli ten nie przedłuży kontraktu na tranzyt gazu na przyszły rok."W ramach nowego arbitrażu, który wszczął Gazprom, musieliśmy niedawno wysunąć pozwy przeciwko niemu. Przewidują one odszkodowania za zmianę taryf, których podstawą jest założenie, że jeśli od 2020 r. nie będzie tranzytu, będziemy zmuszeni do naliczania tak zwanej przyspieszonej amortyzacji. (…) Dlatego przy zmianie taryf Gazprom powinien zapłacić nam 11,8 mld USD odszkodowania w ramach tych pozwów" - oświadczył.Dyrektor wykonawczy Naftohazu po raz kolejny zapewnił, że Ukraina przestrzega europejskich przepisów w sprawie gazu i ocenił, że spór z Gazpromem powinien zostać rozwiązany z uwzględnieniem tych zasad."Gaz, niestety, stał się zakładnikiem polityki. Rozumiemy, że decyzja o ominięciu Ukrainy z pomocą Nord Stream 2 i Tureckiego Potoku to sprawa polityczna, a nie gospodarcza. Cały sektor gazowy, nie tylko Naftohaz i Gazprom, cierpi w związku z tym, że kwestia ta została za bardzo upolityczniona" - powiedział Witrenko w rozmowie z Deutsche Welle.