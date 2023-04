Ukraina zaczęła zapełniać magazyny gazu

Ukraiński operator magazynów gazu Ukrtransgaz wraz z zakończeniem okresu grzewczego rozpoczął nowy sezon zatłaczania gazu do podziemnych magazynów – poinformowała spółka.

- Ukrtransgaz, operatora magazynów gazu na Ukrainie rozpoczął nowy sezon tłoczenia gazu do podziemnych magazynów. W sezonie poboru surowca, czyli od 7 października 2022 roku do połowy kwietnia z magazynów odebrano 5,572 mld m3 surowca — powiedział Ołeksij Czernyszow, prezes Hanfothazu, spółki która jest właścicielem Ukrtransgazu.

Według niego w sezonie grzewczym 2022-2023 ukraińskie magazyny pracowały bez zakłóceń.

W październiku ubiegłego roku Czernyszow zaprosił Europę do korzystania z podziemnych magazynów gazu na Ukrainie, gdzie ponad 10 mld m3 pojemności jest niewykorzystanych.

Według Naftohazu łączna pojemność czynna ukraińskich magazynów surowca to ponad 30 mld m3. Są to największe magazyny w Europie i trzecie co do wielkości na świecie po USA i Rosji.

Jednak dostępne pojemności są faktycznie mniejsze ze względu na okupacje przez Rosję części terytorium Ukrainy i zlokalizowane na zajętych ternach magazyny.