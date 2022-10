Ukraina zwiększa wydobycie gazu przy granicy z Polską

Grupa Naftohaz zwiększa wydobycie gazu na zachodniej Ukrainie z wykorzystaniem nowych technologii i urządzeń. Większe wydobycie ma zanotować lwowski oddział spółki.

Jak poinformowała firma, największe wzrosty dotyczą lwowskiej spółki należącej do Naftohazu, operatora złóż w pięciu zachodnich regionach Ukrainy. Przesłał on do systemu przesyłowego o 2 proc. więcej gazu ziemnego rok do roku niż w 2021 r.

Według Jurija Witrenko, prezesa Naftohazu bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy wymaga maksymalnej samowystarczalności w zakresie dostaw źródeł energii. - Nawet w obecnych warunkach wojennych Naftohaz wykorzystuje wszystkie dostępne możliwości zwiększenia wydobycia gazu – poinformował menadżer.

- W związku z sytuacją w naszym kraju planujemy zintensyfikować zagospodarowanie złóż na zachodniej Ukrainie, gdzie potencjał produktywności jest dość wysoki – zaznaczył Witrenko.

W ostatnich latach Naftohaz regularnie zwiększa inwestycje kapitałowe w poszukiwanie i wydobycie. W przyszłym roku inwestycje wzrosną o 15 proc.

Stabilizacja i wzrost krajowego wydobycia gazu to jedne z najważniejszych czynników zbliżających Ukrainę do niezależności energetycznej i zapewniający wystarczające ilości gazu dla kraju.

W ubiegłym roku Ukraina wydobyła 19,8 mld m3 gazu ziemnego. Ten rok ze względu na napaść Rosji będzie jednak gorszy.