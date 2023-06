Ukraiński gazociąg staje się najważniejszy w Europie

Choć Europa obroniła się przed rosyjskim szantażem gazowym, to wciąż nie może być pewna, że kolejnej zimy gazu nie zabraknie. Kluczowe znaczenie dla europejskiego rynku gazu ma jedyny, jeszcze czynny, gazociąg przez Ukrainę. Co ciekawe, jest on kluczowy nawet dla Rosjan.

Obecna sytuacja w gazie wciąż jest napięta, każda droga dostaw surowca jest ważna.

Dostawy przez Ukrainę to ostatnia bezpośrednia trasa transportu rosyjskiego gazu do Europy.

Transport gazu przynosi profity, ale Rosja z Ukrainą toczą wojnę.

Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała zburzenie dotychczasowego układu sił w gazie. Rosja - z największego dostawcy surowca do Europy - została strącona do roli peryferyjnego. Jednak pomimo malejącego udziału w europejskim rynku gazu, wciąż odgrywa w nim pewną rolę. Co więcej, strata dostaw z Rosji byłaby dużym problemem dla Unii Europejskiej. Obecnie waży się przyszłość dostaw gazu przez Ukrainę.

Niemcy drżą o dostawy przez ukraiński system gazociągów przesyłowych

Mimo że w europejskich magazynach gazu jest już ponad 70 mld m3, a obecne tempo zatłaczania nastraja optymistycznie, to sytuacja na rynku gazu wcale nie jest tak różowa, jak mogłoby się wydawać.

- Niemiecki przemysł może być zmuszony do zmniejszenia swoich mocy produkcyjnych, jeśli Federacja Rosyjska i Ukraina nie odnowią umowy o tranzycie rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy - powiedział w Bad Saarow niemiecki minister gospodarki Robert Habeck.

Habeck dodał, że w przypadku przerw w dostawach gazu do Europy Wschodniej, Niemcy będą musiały podzielić się swoim gazem z odbiorcami wschodnioeuropejskimi, a niemiecki przemysł może stanąć w obliczu niedoboru gazu.

Co spowodowało alarmistyczne wystąpienie niemieckiego polityka? Eksperci nie mają złudzeń, że choć ubiegłej zimy Unia Europejska dobrze poradziła sobie bez rosyjskiego gazu, to wciąż potrzebuje czasu na taką przebudowę systemu przesyłowego i nowe terminale LNG, aby w ogóle nie być uzależnioną od rosyjskiego surowca.

Obecnie wypadnięcie nawet małego dostawcy gazu do Europy, może zburzyć misterną, gazową układankę i spowodować ogromne problemy w zaopatrzeniu UE w gaz.

Kluczowym staje się gazowe połączenie Rosji, przez Ukrainę, ze wschodnią i południową Europą.

Rosyjski gaz idzie przez Ukrainę, bo wszystkim się to opłaca

Obecnie najkrótszym bezpośrednim i działającym połączeniem gazowym Rosji z Europą, jest gazociąg biegnący przez Ukrainę. Rosja transportuje swój gaz na nasz kontynent także przez gazociągi Blue Stream i Turkish Stream (oba przez Turcję), ale te idą okrężną drogą, zahaczając o to państwo.

Tymczasem trasa przez Ukrainę z punktem wejścia w Sudży jest względnie prosta. Dziennie tłoczone tą drogą jest od około 38 do 42 mln m3 surowca. Rocznie więc poprzez Ukrainę do Europy może trafiać do 15 mld m3 gazu.

Co prawda Rosja chciałaby transportować gaz także drugą trasą przez Ukrainę - w punkcie wejścia Sochranowka. Jednak na to nie godzi się Kijów. Ma ku temu solidny argument. Część trasy jest pod rosyjską okupacją. W praktyce więc Ukraina nie mogłaby sprawować kontroli nad ilością gazu, jaka trafiałaby do systemu.

Skoro obecna sytuacja odpowiada wszystkim stronom, to dlaczego oczy niemal całej gazowej branży zwracają się na czynny ukraiński gazociąg?

Wszystko przez to, że wkrótce może on przestać tłoczyć surowiec. Zgodnie z umową Gazpromu i Ukrainy, przesył gazu jest zagwarantowany do końca 2024 roku. Jednak już z końcem obecnego roku może być wypowiedziany.

Co ciekawe, już teraz Gazprom chciałby umowę przedłużyć i mieć zagwarantowane, że w kolejnych latach gaz będzie transportowany.

Gazowa europejska układanka może runąć jak domek z kart

Dlaczego jednak wyjęcie z dostaw 15 mld m3 gazu może spowodować tak duże problemy, że budzi ból głowy wielu osób z branży gazowej? W końcu to mniej niż 3 proc. europejskiego zużycia "błękitnego paliwa".

Problemem nie jest ilość surowca, ale to, że gaz ten trafia w jeden region. Odbiorcami surowca tym szlakiem są m.in. Austriacy, Węgrzy, Słowacy oraz niektóre kraje Bałkanów. Brak gazu z tego gazociągu oznaczałby zwrócenie się tych odbiorców ku innym źródłom. W praktyce oznaczałoby to konieczność zmiany kierunków dostaw na niektórych gazociągach. Co więcej, należy pamiętać, że nie byłoby to łatwe, bo żaden z powyższych krajów nie ma terminala LNG. Co więcej, takie państwa jak Węgry, czy Austria dość mocno od gazu z Gazpromu się uzależniały. Nagłe przestawienie się na nowych dostawców wcale nie byłoby łatwe.

Przy tym należy pamiętać, że brak gazu (lub okrojenie dostaw) w tym regionie oznaczałoby potrzebę sprowadzenia surowca dla ludności z innych kierunków. To zaś oznaczałoby zapotrzebowanie na gaz z Niemiec, a być może także Czech i Polski. Stąd też obawy niemieckiego ministra o bezpieczeństwo dostaw surowca dla przemysłu.

Czy ryzyko zatrzymania dostaw gazu jest realne? Należy pamiętać, że trwa wojna Rosji z Ukrainą. Napaść Moskwy na Kijów już pokazała, że wszystkie scenariusze są możliwe. Jednak na razie wiele wskazuje, że gaz może być transportowany dalej. Obie strony na tym zyskują.

Ukraina ma napływ surowca dzięki wirtualnemu rewersowi, Gazprom wciąż zachował udziały w części europejskiego rynku surowca. Jednak nie można wykluczyć, że w razie niekorzystnej sytuacji na froncie dojdzie do wstrzymania dostaw gazu przez terytorium Ukrainy.