Ukraiński minister o Baltic Pipe: monopol Gazpromu to już nie wyrok

Otwarcie gazociągu Baltic Pipe pozwala Polsce zdywersyfikować dostawy surowca i wzmocnić swoje bezpieczeństwo energetyczne, natomiast Ukrainie może zapewnić niezawodność dostaw gazu - ocenił minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W tym roku zwiększyliśmy gwarantowaną zdolność importu gazu z Polski i nadal nad tym pracujemy - napisał Hałuszczenko na Facebooku.

Minister zwrócił uwagę, że od przyszłego roku gazociąg, który został oficjalnie otwarty we wtorek, może zacząć działać z pełną mocą, wynoszącą 10 mld metrów sześciennych rocznie. Ponadto strony polska i norweska podpisały już 10-letni kontrakt na dostawę do Polski 2,4 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

"Widzimy więc, że monopol Gazpromu to już nie wyrok. Europa nie słowami, a czynami osiąga duże sukcesy w walce z zależnością gazową od Rosji" - podkreślił Hałuszczenko, dodając, że ponad 15 lat prac nad gazociągiem to lata "twardego szantażu Rosji, manipulacji, przekupstwa, sabotażu i wszystkich środków, do których nasz północny sąsiad potrafi się uciec".

Gazociąg Baltic Pipe ma otworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 października. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.