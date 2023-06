Ukraiński oligarcha czy Rosjanie – kto naprawdę stoi za wybuchami gazociągów Nord Stream?

Od września 2022 roku trwa dochodzenie mające na celu wykrycie sprawców wysadzenia gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Wokół sprawy narosła gruba warstwa spekulacji.

Wokół wybuchów unieruchamiających gazociąg Nord Stream narosły spekulacje sugerujące ukraiński ślad. Ekspert rynku gazowego z Kijowa Wołodymyr Omelczenko, uważa je za political fiction.

Czy ukraiński oligarcha mógł sfinansować akcję wysadzenia gazociągu? Szum medialny wskazujący na Ukrainę czy Anglosasów jako sprawców sabotażu ma zdaniem kijowskiego komentatora zastąpić oskarżenia i donosy, które nie miałby podstaw.

Omelczenko twierdzi, że tylko Rosjanie mieli techniczne możliwości dokonania sabotażu. Ich kalkulacja zakładała zyski polityczne, a i ekonomicznie mogło się to im - w tamtych realiach - opłacać.

W czołowych zachodnich mediach pojawiła się fala doniesień o możliwym udziale proukraińskich sił w eksplozjach gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Spekulacje dotyczące wybuchów zostały zapoczątkowane przez dzienniki: amerykański "The New York Times" i niemiecki "Zeit", a następnie podchwycone przez "The Washington Post", CNN, BBC, ARD, Kontraste oraz tygodnik "Spiegel".

Ze względu na to, że zamach miał miejsce w szwedzkiej strefie ekonomicznej, najbardziej zaangażowana w wykrycie sprawców jest prokuratura tego kraju. Powstała nawet specjalna grupa pod kierownictwem doświadczonego prokuratora, Matsa Ljungqvista. Przekazał on, że do jesieni powinien przedstawić opinii publicznej wyniki swojego dochodzenia oraz konkretne akty oskarżenia.

Poprosiliśmy Wołodymyra Omelczenkę, jednego z czołowych analityków rynku gazowego na Ukrainie, o opinię w tej sprawie.

W spekulacjach mówi się, że to jeden z ukraińskich oligarchów miał sfinansować akcję terrorystyczną. Całość miała być wykonana przy użyciu wynajętego jachtu.

- Padają nawet sugestie, że jacht został zatrzymany. Pewnie znaleziono tam nawet wizytówkę tegoż oligarchy. Przepraszam za ironię. Autorzy tych rewelacji mają nadzieję, że mało wymagający czytelnik uwierzy w tę konstrukcję. Na dodatek "informacyjny produkt" jest nawet łączony z zabójstwem Darii Duginy w Moskwie oraz atakami rakietowymi na lotnisko w rosyjskim mieście Engels i na most Kerczeński.

Autorzy propagujący ukraiński ślad w wybuchach nie mają (lub udają, że nie mają) pojęcia o technicznej stronie zagadnienia. Spekulacje te nie biorą pod uwagę, że rurociągi leżą na głębokości ponad 80 m, są pokryte grubą warstwą kamieni i mogą wytrzymać ciśnienie ponad 500 atmosfer. Ponadto konieczne jest posiadanie dokładnych współrzędnych nie tylko rurociągów, ale także szwów spawalniczych (tylko budowniczowie i rosyjskie służby specjalne mogą je mieć).

Ponadto ten obszar Morza Bałtyckiego charakteryzuje się intensywnym ruchem morskim. Infrastruktura Nord Stream 1 i 2 jest stale monitorowana przez wiele krajów. W celu przeprowadzenia tego aktu sabotażu konieczne jest nie tylko posiadanie superwyszkolonych nurków wojskowych, dobrze zaznajomionych z wodami Bałtyku, ale także materiałów wybuchowych klasy wojskowej i specjalnych jednostek pływających (podwodnych dronów, miniłodzi podwodnych).

To raczej wskazywałoby na udział Rosjan w akcji sabotażowej.

- Inicjatorzy antyukraińskiej kampanii prawdopodobnie nie wierzyli w trwałość tych budowanych jak domy na piasku niby-teorii. Stąd nie tyle oficjalne donosy i oskarżenia, tylko szum medialny.

Amerykanie nie chcą gazowej konfrontacji z Rosjanami na Bałtyku

Jaka jest więc według pana najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń wokół Nord Stream?

- Nie mogę poważnie rozważać możliwości zorganizowania aktu sabotażu przez oficjalne lub nieoficjalne struktury ukraińskie, ponieważ nie miały one możliwości technicznych i personelu do jego przeprowadzenia.

Rosyjska wersja dotycząca zaangażowania Anglosasów w eksplozje jest również więcej niż wątpliwa. W tym fatalnym czasie konfrontacji z Rosją i Chinami jest bowiem wysoce niepożądane, aby USA i Wielka Brytania rozbijały jedność NATO, niszcząc stosunki z wiodącym krajem europejskim - Niemcami. Jednocześnie nie należy zapominać o strategicznej linii USA, aby zapobiec bezpośredniej konfrontacji z Rosją.

Zaangażowanie USA lub Wielkiej Brytanii w akt sabotażu na gazociągach należących w 50 proc. do Gazpromu z pewnością doprowadziłoby do poważnej eskalacji konfliktu z Moskwą. Nie należy również zapominać o porozumieniach między Waszyngtonem a Berlinem w przededniu inwazji Rosji na Ukrainę, o całkowitym zatrzymaniu NS2 w przypadku, gdyby Kreml rozpętał wojnę przeciwko Ukrainie. Powstaje pytanie, dlaczego Waszyngton miałby angażować się w niebezpieczną przygodę, skoro istnieją porozumienia w sprawie NS2 absolutnie wygodne dla Białego Domu?

Rosjanom nie udało się zamrozić Europy. Ograniczając eksport gazu, sami ponieśli straty

Dlaczego więc to Kreml miałby być zainteresowany wysadzeniem gazociągu?

- Wszystkie argumenty, że Kreml nie był zainteresowany wysadzeniem własnych gazociągów, ponieważ zaszkodziłoby to rosyjskim interesom gospodarczym i biznesowi Gazpromu, są chwiejne. Na długo przed 24 lutego 2022 r. rosyjskie przywództwo zdecydowanie przestało myśleć w kategoriach ekonomicznych Gdyby było inaczej, nie rozpoczęłoby agresji na Ukrainę. Podczas wojny na dużą skalę Kreml w 100 proc. podporządkował czynniki ekonomiczne logice wojskowej. Postaram się odtworzyć jej podstawowe elementy na przykładzie Nord Stream 1 i 2.

Oto gazociągi zostały wysadzone natychmiast po klęsce wojsk rosyjskich w obwodzie charkowskim i na początku operacji wyzwolenia Chersonia. W tak tragicznej dla siebie sytuacji Federacja Rosyjska domagała się zawieszenia pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy z Unii Europejskiej. Jednocześnie ceny gazu ziemnego były bardzo wysokie przed sezonem grzewczym z powodu celowego zmniejszenia (prawie trzykrotnie) przez Gazprom dostaw gazu przez ukraiński korytarz gazociągowy. Wstrzymywano też dostawy gazu przez gazociąg Jamał-Europa. Następnie Kreml próbował manipulować potrzebą remontu turbin Siemensa w Nord Stream 1, aby uzasadnić wstrzymanie dostaw gazu i dalszy wzrost cen dla europejskich konsumentów.

Przywódcy Rosji potrzebowali bowiem gwałtownego pogorszenia sytuacji gospodarczej w UE w nadziei, że europejscy politycy nie wytrzymają napięcia, a poparcie dla Ukrainy załamie się. Stawka była więc bardzo wysoka. Zmniejszenie dostaw gazu przed sezonem grzewczym musiałoby doprowadzić (wedle logiki moskiewskiej) do znacznego wzrostu cen paliwa. Miałoby to zmusić kraje UE do zawieszenia pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy pod presją sytuacji gospodarczej.

Jednocześnie wysadzenie gazociągu pozwoliłoby uniknąć wypłaty olbrzymich odszkodowań w związku z ograniczeniami w dostawie gazu. Dyskretne zaś oskarżanie o sabotaż USA i Wielkiej Brytanii miało podważyć jedność euroatlantycką. Niewysadzenie zaś w pierwszym momencie całości gazociągu trudno traktować inaczej jak dyskretne ostrzeżenia.

Rosyjskie kalkulacje: straty będą mniejsze niż późniejsze zyski

Taki akt sabotażu to jednak wielkie koszty późniejszej naprawy.

- Gdyby Federacja Rosyjska wdrożyła powyższy plan, jej korzyści wojskowe i polityczne wielokrotnie przekroczyłyby stosunkowo niewielkie straty gospodarcze. Bo przywrócenie do sprawności gazociągów to nie więcej jak 500 mln euro. Potencjalne zyski z dostarczania gazu do Europy to już grube miliardy.

Ponadto Federacja Rosyjska dysponowała takim zestawem technologicznych, personalnych, logistycznych i informacyjnych atutów do przeprowadzenia tego aktu sabotażu, jak żaden inny kraj NATO, nie wspominając już o Ukrainie.

Gazprom i jego wykonawcy zbudowali te gazociągi, mieli całą dokumentację techniczną i możliwość wykorzystania technologii PIG - tłoka do diagnostyki wewnątrzmacicznej, który mógł być wyposażony w materiały wybuchowe i zdolny do poruszania się wzdłuż określonych współrzędnych w rurze.

Należy również wziąć pod uwagę, że Morze Bałtyckie jest dobrze znane specjalnej jednostce wojskowej nr 45707 rosyjskiej marynarki wojennej, która posiada wszystkie niezbędne zasoby technologiczne i ludzkie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu tajnego sabotażu.

Dlatego uważam, że rosyjski ślad w eksplozjach NS 1 i 2 jest wyraźnie widoczny przez mgłę informacyjną, którą wiodące światowe środki masowego przekazu wytworzyły w tej niezbyt skomplikowanej sytuacji. Natomiast wersja z proukraińskim oligarchą jest z kategorii political fiction.