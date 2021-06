Ukraińskie CBA przeciw nominacji szefa Naftogazu

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAPC) przesłała rządowi notę ​​ustawową z nakazem anulowania decyzji o mianowaniu Jurija Witrenko na szefa Naftogazu Ukraina z powodu „konfliktu interesów”.

Stanowiska prawne

Przypomina też, że to rząd ukraiński podjął decyzję o jego nominacji.- Celem ograniczeń określonych w ustawie o zapobieganiu korupcji jest uniemożliwienie urzędnikom przyznawania pierwszeństwa jakimkolwiek podmiotom prawa prywatnego w nadziei na zatrudnienie w przyszłości oraz na uzyskiwanie jakiegokolwiek innego niezgodnego z prawem profitu z podmiotu prawnego. Jednocześnie w przypadku Witrenki decyzję o powołaniu podjął kolegialny organ – rząd Ukrainy – podał NAPC.Naftogaz ocenił też, że NAPC działa wybiórczo, nie dostrzegając zagrożeń i nieprawidłowości w powoływaniu urzędników pracujących w ministerstwach do zarządów i rad doradczych spółek państwowych w latach 2017-2020. W szczególności NAPC nie zareagowała na powołanie byłego wiceministra infrastruktury Jewhena Krawcowa na stanowisko szefa Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznytsia), podczas gdy faktycznie miał on, w przeciwieństwie do Ministerstwa Energetyki, uprawnienia w zakresie zarządzania tą spółką i otrzymał odpowiednie uprawnienia – podkreślił Naftogaz.Zaznaczył też, że Instytut Państwa i Prawa im. Koreckiego, podpisując umowę o pracę z Jurijem Witrenko, potwierdził brak jakichkolwiek naruszeń prawa.- Zawsze kieruję się zasadą rządów prawa, dlatego oczekuję, że w sądzie ustalimy, czyje stanowisko prawne jest bardziej uzasadnione – oznajmił Witrenko.Decyzja o powołaniu Jurija Witrenko na szefa zarządu Naftogaz Ukraina weszła w życie 29 kwietnia 2021 roku. Ma on zastąpić Andrija Kobolewa.