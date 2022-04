Ukraińskie magazyny gazu zabezpieczą Europę

Integracja Ukrainy z Unią Europejską będzie postępować mimo wojny. Świadczą o tym fakty związane z systemem energetycznym i zaopatrzeniem w paliwa. O przyszłości UE i ukraińskich perspektywach integracji rozmawiano w ramach trwającego w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC).

Jesteśmy gotowi integrować Ukrainę z Unią Europejska w trakcie i mimo trwającej wojny – zapewnił Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. - Ukraina jest gotowa do podejmowania trudnych wyzwań w tym obszarze.

Buzek uczestniczący w debacie „Przyszłość wspólnej Europy” zwrócił uwagę na trwające już negocjacje mające umożliwić wykorzystanie ukraińskich magazynów gazu, największych w Europie, do zabezpieczenia potrzeb krajów członkowskich UE w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Europa przygotowuje się do szybkiego uniezależnienia się od importu paliw kopalnych z Rosji. Tzw. Pakiet zimowy ma m.in. zobowiązać unijnych operatorów gazu do wypełnienia do jesieni magazynów gazu tak, by zwiększyć odporność europejskiego systemu zaopatrzenia w gaz przed nadejściem chłodów i w warunkach ograniczania importu tego paliwa z Rosji.

Możliwość wykorzystania ukraińskich magazynów jest niezwykle ważna dla Polski i krajów naszego regionu, ponieważ ukraińskie magazyny i system przesyłowy są częścią naszego systemu zasilanego ze wschodu - zaznaczył Buzek.

Europarlamentarzysta, były premier i przewodniczący rady EEC przypomniał, że system elektroenergetyczny Ukrainy został w rekordowo krótkim czasie zsynchronizowany z systemem europejskim i możliwe są już teraz przepływy energii między toczącym wojnę państwem a UE. Z podziwem wyraził się o dokonaniach Ukrainy w dziedzinie zbliżenia do unijnych norm i standardów w trakcie trwającej na terenie tego kraju de facto od 8 lat wojny i podkreślał proeuropejską determinację Ukraińców.