Ułożono ostatnią rurę gazociągu Nord Stream 2

Na dnie Bałtyku ułożona została ostatnia rura gazociągu Nord Stream 2, teraz nastąpi połączenie dwóch odcinków rurociągu leżących, odpowiednio, w wodach niemieckich i duńskich - podał operator gazociągu, spółka Nord Stream 2 AG.

Operator oświadczył, że ma zamiar uruchomić gazociąg do końca 2021 roku.

Krótko wcześniej w poniedziałek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że Nord Stream 2 "będzie dobudowany za kilka dni i zacznie działać".

Nord Stream 2 "będzie dobudowany za kilka dni i zacznie działać" - powiedział Ławrow. Ocenił, że administracja prezydenta USA Joe Bidena "nadal jest przeciwna temu projektowi, ale rozumie, że zatrzymanie go jest niemożliwe".



Dziennik "Kommiersant" podał 22 sierpnia, że ukończenie Nord Stream 2 planowane jest do 12 września. Gazeta powołała się na komunikat niemieckiego regulatora żeglugi o pracach prowadzonych przez rosyjski statek Fortuna. Jednostka ta miała dobudować odcinek rurociągu o długości 13-14 km w wodach Niemiec.



Wcześniej w mediach pojawiała się data 23 sierpnia jako termin ukończenia budowy gazociągu.



Nord Stream 2 - dwunitkowa magistrala wiodąca z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie - ma transportować 55 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Budowie rosyjsko-niemieckiego rurociągu sprzeciwiają się Polska, Ukraina, państwa bałtyckie i USA. Krytycy Nord Stream 2 argumentują m.in., że projekt ten zwiększy zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzy wpływ Kremla na politykę europejską.