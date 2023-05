Umowa zbożowa przedłużona, ale Ukraina i Rosja stawiają warunki

Inicjatywa Zbożowa Morza Czarnego została przedłużona na kolejnych 60 dni jednak Rosja i Ukraina domagają się wprowadzenia zmian w jej zapisach. Ukraina chce zwiększenie liczby portów, które mogą prowadzić załadunek zboża na statki. Rosja zaś oczekuje zgody na eksport amoniaku.

Kolejne odnowienie tak zwanej umowy zbożowej, czyli Inicjatywy Zbożowa Morza Czarnego, obowiązuje od 18 maja przez 60 dni. Przy okazji prowadzenia rozmów rosyjscy i ukraińscy negocjatorzy postawili kilka warunków.

Pierwszy z nich dotyczy uzyskania zgody Ukrainy na wznowienie eksportu rosyjskiego amoniaku produkowanego w zakładach chemicznych w Togliatti, który przed rozpoczęciem działań wojennych, przesyłany był gazociągiem do portu Pivdennyi koło Odessy. Roczna zdolności przesyłowe to około 2,5 miliona ton.

Rosja w 2021 roku eksportowała 4,4 miliona ton amoniaku, co stanowiło 20 procent światowego handlu odbywającego się drogą morską. Amoniak to gaz, który powstaje w wyniki przemiany mocznika i stosowany jest głównie do produkcji nawozów sztucznych. Przy obecnym poziomie cen, około 800 dolarów za tonę amoniaku, strona rosyjska mogłaby pozyskać nawet 2 miliardy dolarów rocznie z jego eksportu.

Jak podał Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła w Kijowie, władze ukraińskie byłyby skłonne wyrazić zgodę na tranzyt i eksport amoniaku w zamian za rozszerzenie listy czarnomorskich portów, które będą mogły prowadzić załadunek zboża na statki. Dodatkowo oczekują, że zostaną dopuszczone do swobodnego, bezpiecznego eksportu inne płody rolne, w tym olej słonecznikowy oraz artykuły spożywcze.

Rozmowy na te tematy mają być prowadzone w Turcji, która obok ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych) jest gwarantem umowy zbożowej. Do rozstrzygnięcia pozostaje także udzielenie zgody dla jednego z rosyjskich banków, który zajmuje się rozliczeniami kontraktów eksportowych na dostęp do systemu SWIFT.