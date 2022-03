Unia chce uciec od rosyjskiego gazu i ropy. Moskwa twierdzi, że się nie da

Bezprecedensowa agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że na Moskwę nałożono gigantyczne sankcje gospodarcze. Wśród nich brakuje jednak embarga na rosyjskie paliwa, a to przecież ich sprzedaż przynosi największe zyski rosyjskiemu napastnikowi. Czy bez rosyjskich węglowodorów da się w ogóle w Europie żyć?

Najgorzej w gazie

Najłatwiej w węglu

Zdecydowanie wśród paliw najbardziej Europa uzależniona jest od rosyjskiego gazu. Około 40 proc. konsumpcji to gaz właśnie z Rosji. Rocznie kupujemy stamtąd aż około 155 mld m sześc. surowca.Jak zauważa PIE, nawet jeśli Unia podjęłaby wszystkie środki zaradcze, mające zmniejszyć uzależnienie od gazu z Rosji - to i tak brakowałoby w bilansie około 14 mld m sześc. ropy.Różnie z tym gazowym uzależnienie zresztą wygląda sytuacja w poszczególnych krajach. I tak choć największymi importerami rosyjskiego gazu są Niemcy i Włochy (odpowiednio 46 mld m sześc. i 43 mld m sześc., odpowiadające 49 i 47 proc. dostaw), to jednak Węgry, sprowadzające około 18 mld m sześc. gazu z Rosji (niemal dwa razy więcej niż Polska), są od Moskwy uzależnione najbardziej – to aż 95 proc. dostaw.Nic zatem dziwnego, że to w Viktorze Orbanie Władimir Putin ma największego poplecznika i zadeklarowanego przeciwnika nałożenia na Rosję sankcji energetycznych...Oczywiście warto dodać, że Unia na gazowe starcie z Rosją też nie jest przygotowana; niektóre z krajów wręcz zwiększały gazowe uzależnienie od Rosji. Jakby tego było mało, Rosjanie zarządzali znaczącą częścią magazynów surowca w UE - i nie zadbano o należytą sieć interkonektorów.Dość powiedzieć, że Hiszpania choć ma znaczące możliwości przyjmowania LNG – kupuje gaz rurociągami z Algierii – to nie ma możliwości przesłania dużych ilości surowca do Francji i dalej...Teoretycznie najłatwiej byłoby zrezygnować z zakupów rosyjskiego węgla. Po pierwsze" stanowi on tylko 45 proc. dostaw. Po drugie: jest względnie łatwy do transportu.Polska, niestety, należy do znaczących importerów tego surowca. Rosyjskie dostawy stanowią aż 65 proc. importu. W 2019 roku było to około 11 mln ton. Niestety w ostatnich latach w Unii wzrastał import węgla z Rosji i w 2019 r. wyniósł 56 mln ton.Rosyjski węgiel jest stosunkowo tani, dlatego w kilku państwach wzrastał jego import. Niska podaż na światowych rynkach ogranicza alternatywy dla rosyjskich dostaw. Potencjalne kierunki powiększenia importu to USA, Australia czy RPA.Przy okazji węgla warto dodać, że ze względu na łatwy przewóz tego surowca, zmiany w strukturze zakupowej można byłoby poczynić najłatwiej. Jednak – tak jak w przypadku pozostałych dwóch surowców – kluczowa jest zgoda polityczna, tymczasem tę trudno będzie osiągnąć - jak zapowiada Budapeszt.