Unia Europejska ustaliła limit ceny gazu. Jest porozumienie

Ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w Brukseli górną granicę ceny na gaz - poinformował w poniedziałek na Twitterze rzecznik prezydencji czeskiej w UE. Limit wyniesie 180 euro za MWh. Ma to zaradzić zbyt wysokim cenom energii w UE.

Porozumienie ws. maksymalnej ceny gazu w wysokości 180 euro za MWh oznacza koniec możliwości manipulacji rynkiem przez Rosję i Gazprom - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Duży kompromis, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście ta stawka mogłaby być niższa, natomiast patrząc na szczyty, które były w okolicach 300 euro za megawatogodzinę, to jest to satysfakcjonująca kwota - powiedziała Anna Moskwa.

Naszej większościowej koalicji udało się przełamać opór głównie Niemiec. To oznacza koniec możliwości manipulacji rynkiem przez Rosję i jej spółkę Gazprom - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Anna Moskwa: duży kompromis, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy

"Duży kompromis, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście ta stawka mogłaby być niższa, natomiast patrząc na szczyty, które były w okolicach 300 euro za megawatogodzinę, to jest to satysfakcjonująca kwota - powiedziała dziennikarzom w Brukseli minister Anna Moskwa.

Umowa następuje po tygodniach rozmów na ten temat. UE przez długi czas była w tej sprawie podzielona.

Ministrowie z państw członkowskich UE, odpowiedzialni w swoich rządach za kwestie energetyki, spotkali w poniedziałek w Brukseli na kolejnym posiedzeniu.

Porozumienie następuje po tygodniach rozmów na ten temat. UE przez długi czas była w tej sprawie podzielona.

Mateusz Morawiecki: To koniec manipulacji rynkiem przez Rosję i Gazprom

"Porozumienie ws. maksymalnej ceny gazu w wysokości 180 euro za MWh oznacza koniec możliwości manipulacji rynkiem przez Rosję i Gazprom" - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, podczas ostatnich spotkań w Brukseli "naszej większościowej koalicji udało się przełamać opór głównie Niemiec". "To oznacza koniec możliwości manipulacji rynkiem przez Rosję i jej spółkę Gazprom" - podsumował Mateusz Morawiecki.

Limit będzie mógł zostać uruchomiony od 15 lutego i początkowo nie będzie miał zastosowania do transakcji pozagiełdowych.

Przez kilka miesięcy rozmów, licznych uzgodnień w gronie ekspertów i wielu spotkań ministrów do spraw energii 27 państw Unii Europejskiej, nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie limitu cen gazu ziemnego.

Prezydencja czeska, która kończy się 31 grudnia 2022 roku, podejmuje wysiłki mające na celu zbliżenie stanowisk i ustalenie zasad uruchamiania mechanizmu procedur blokujących ceny.

W końca września Komisja Europejska zaproponował pułap 275 euro za jedną MWh gazu ziemnego.

Jedenaście państw, w tym między innymi Polska, Belgia, Grecja, Litwa, Łotwa i Estonia twierdziły wówczas, że przyjęcie takiego rozwiązania ma charakter wyłącznie symboliczny, ponieważ nie będzie w praktyce wpływać na ceny transakcyjne. Jedynie w sierpniu tego roku przez kilka dni notowania na holenderskiej platformie TTF (Title Transfer Facility) przekraczały poziom 300 euro za MWh.