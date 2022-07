Unia Europejska zbroi się na wojnę z Gazpromem

Szantaż Gazpromu i obawy o możliwość wstrzymania dostaw gazu z Rosji sprawiły, że kraje Unii Europejskiej dużo szybciej niż przed rokiem napełniają podziemne magazyny gazu. Są one już wypełnione w ponad 60 proc.

Magazyny gazu to obecnej sytuacji infrastruktura kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.

Kraje UE nie mogą sobie pozwolić na powtórzenie błędu sprzętu wojny w Ukrainie, kiedy to Putin manipulował rynkiem gazu wykorzystując jego skąpe zapasy w wielu krajach Europy.

Magazyny są wypełnione w większym stopniu niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Polska jest liderem pod względem zasobów magazynowych - przed czasem wypełniła limit wskazany przez Radę UE.

Jeśli gazociągi porównać do krwioobiegu, to podziemne magazyny gazu są zbiornikami z zapasowym tlenem. Ich znaczenie jest dużo większe niż tylko przechowywanie zapasów surowca. Chodzi bowiem o zaopatrzenie odbiorców w szczytach zapotrzebowania.

W Polsce przeciętne dobowe zapotrzebowanie na gaz wynosi ponad 20 mln m sześc. Jednak w czasie zimy rośnie i może przekraczać nawet 80 mln m sześc. gazu na dobę.

Takiej ilości surowca nie są w stanie dostarczyć rurociągi systemowe. Zwłaszcza, że należy pamiętać, iż rosnące zapotrzebowanie na gaz występuje jednocześnie nie tylko w Polsce, ale i u naszych sąsiadów. Bywa także i tak, że wzmożony popyt na surowiec dotyczy większej części Europy.

W przypadku kumulacji popytu kluczem są zapasy gazu, które stanowią uzupełnienie dla LNG czy gazu z rurociągów.

Nie wolno powtórzyć ubiegłorocznego błędu

Poprzedni sezon grzewczy stał pod znakiem pustek w magazynach. Były one wypełnione w niektórych krajach w mniej niż 50 proc. Efektem tego były obawy o to, czy surowca wystarczy. Szczególnie problem ten dotyczył Niemiec, Austrii, a po części i Holandii.

Co ciekawe, wszędzie tam ma lub miał swoje magazyny poprzez spółki zależne Gazprom. I w znacznej części właśnie te obiekty świeciły pustkami. Przykładem może być największy podziemny magazyn gazu w Europie Zachodniej w niemieckim Rheden – o pojemności 3,9 mld m sześc. gazu, w którym przed sezonem zgromadzono zaledwie kilkaset mln m sześc. surowca.

By sytuacja się nie powtórzyła, europejskie firmy gazowe w maksymalnym tempie gromadzą zapasy surowca. W porównaniu z ubiegłym rokiem są one obecnie o ponad 10 punktów procentowych wyższe.

Jak podaje Gas Infrastructure Europe, obecny stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu w Europie wynosi 60,5 proc. (w sumie w magazynach zgromadzone jest obecnie około 63 mld m sześc. surowca), czyli jest wyższy niż przed początkiem ubiegłorocznego sezonu grzewczego. Co ważne, trend jest rosnący.

Stopień wypełnienie magazynów gazu rośnie prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wyjątkiem są Portugalia i Szwecja, gdzie nie uległ on w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym zmianie.

Jedynym krajem, gdzie wypełnienie magazynów spadło, była Polska. Nie ma jednak powodów do obaw. Należy pamiętać, że stopień wypełnienia gazem naszych magazynów wynosi aż 97,36 proc., co - poza marginalną dla rynku gazu Portugalią - jest najwyższym poziomem. Dodatkowo ubytek był spowodowany kwestiami technicznymi, a spadek był minimalny, bo wyniósł tylko 0,05 punktu procentowego.

Polska na topie, kłopoty Bułgarii

Nasz kraj jest zresztą na tle innych liczących się europejskich odbiorców gazu prymusem. Na przykład Niemcy mają magazyny gazu wypełnione w 63,16 proc., a Węgry w zaledwie 42,3 proc. Najgorzej sytuacja wygląda w Chorwacji (34,97 proc.) i Bułgarii (35,56 proc.). Do końca tygodnia Chorwacja będzie miała już większe zapasy gazu, bo wypełnia magazyny gazem aż pięciokrotnie szybciej niż Bułgaria.

Problemy Sofii wynikają z zerwania kontraktu na dostawy gazu przez Gazprom. Jednak jeszcze w lipcu należy spodziewać się zintensyfikowania zatłaczania gazu do magazynów, ponieważ do Bułgarii zacznie docierać większa ilość surowca z Grecji.

Trzeba przypomnieć, że tak intensywne uzupełnianie zapasów gazu w magazynach to bezpośredni efekt polityki Rosji i Gazpromu. Kreml nakazał rosyjskiej spółce zerwać kontrakty z tymi krajami, które nie zgodziły się na jednostronną zmianę zasad w płatności za surowiec. W efekcie Rosjanie bezpodstawnie wstrzymali dostawy gazu do Polski, Bułgarii, Finlandii, Danii i Holandii, a także częściowo do Niemiec.

Na razie nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że sytuacja się zmieni. Co więcej, istnieją poważne obawy, że zimą gazu może brakować.

Rada Unii Europejskiej przyjęła pod koniec czerwca rozporządzenie, które ma zapewnić zapełnienie magazynów gazu w UE przed sezonem zimowym. Rozporządzenie przewiduje, że podziemne magazyny na terytorium państw członkowskich będą musiały zostać napełnione przynajmniej w 80 proc. przed zimą 2022/2023 oraz w 90 proc. przed kolejnymi zimami. Na szczeblu wspólnotowym w 2022 r. Unia postara się napełnić podziemne magazyny łącznie w 85 proc.