Unia zapomniała już o Gazpromie. Zagrożenie może nadejść zza oceanu

Moskwa jeszcze niedawno straszyła że gazu zabraknie, a Europejczykom grozi mróz. Tymczasem obecna sytuacja pod względem zapasów surowca w Europie jest najlepsza w historii. Ale śnieżyca w USA sprawia, że sytuacja może być groźna.

Jak na koniec roku magazyny gazu w UE są perfekcyjnie wypełnione.

Rosjanie wciąż wieszczą możliwa katastrofę.

Na rynek niekorzystnie może wpłynąć aura w USA.

Według danych Gas Infrastructure Europe, europejscy odbiorcy gazu we wszystkich krajach UE w niedziele 25 grudnia wypompowali z podziemnych magazynów surowca zaledwie 89 mln m3 gazu. To najmniejsza w historii odnotowana przez GIE wartość w grudniu, od początku pomiarów, czyli od 2011 roku.

Zarazem w ten sam dzień do magazynów gazu wpompowano 222 mln m3 surowca, czyli netto stan zapasów wzrósł.

Europejczycy zużywają mało gazu, magazyny są zapełnione

Sezon grzewczy w Europie rozpoczął się 14 listopada i od tego momentu kraje UE pobrały z magazynów 15,31 mld m3 gazu.

Obecnie europejskie magazyny błękitnego paliwa są wypełnione w 83,1 proc. (to aż o 11,55 punktu procentowego więcej niż średnia dla tego okresu z ostatnich 5 lat. W magazynach Europejczycy mają zgromadzone 89,94 mld m3 gazu (dane na niedzielę).

Wyraźnie zmniejszyła się liczba krajów UE które netto pobierają gaz z magazynów. Wpływ na to ma ciepła aura i związane z tym zmniejszenie zapotrzebowania na surowiec ze strony energetyki.

Co ciekawe te dane nie spowodowały zmiany oceny europejskiego rynku gazu i stanowiska wobec niego Gazpromu, do niedawna największego dostawcy surowca na nasz rynek.

Rosyjski koncern wciąż ostrzega jednak, że nawet zbliżone do maksymalnych rezerw gazu w podziemnych magazynach, w dużych krajach europejskich nie gwarantują im niezawodnego przejścia okresu jesienno-zimowego.

- Obciążenie instalacji gazowych w Europie zimą będzie większe niż w poprzednich latach ze względu na zmiany w logistyce i źródłach dostaw gazu - ostrzegają Rosjanie.

Zagrożenie może nadejść zza Oceanu Atlantyckiego

To co może być groźne w dłuższej perspektywie to malejące dostawy LNG. Są one na najniższym od początku listopada poziomie. Zdolności regazyfikacji gazu skroplonego i jego dalszego zatłaczania do rurociągów Europy są obecnie obciążone na poziomie 60 proc. wartości maksymalnej.

Co ważne średnia cena zakupu gazu w grudniu spadła do 1360 dol. za tys. m3. 23 grudnia koszt styczniowych kontraktów terminowych na gaz na hubie TTF w Holandii spadł poniżej 900 dol. po raz pierwszy od czerwca.

Pewną presję na ceny gazu może jednak wywierać zła pogoda w USA. Burza śnieżna, która w ostatnich dniach nawiedziła Stany Zjednoczone, doprowadziła do rekordowego spadku wydobycia gazu ziemnego.

Jednocześnie zapotrzebowanie na gaz w Stanach Zjednoczonych wzrosło do najwyższego poziomu od początku 2019 roku. Ponadto ponowne uruchomienie terminala Freeport LNG LNG w amerykańskim stanie Teksas zostało ponownie przesunięte po wypadku, do którego doszło w czerwcu. Teraz oczekuje się, że ruszy on nie wcześniej niż w drugiej połowie stycznia przyszłego roku. Zakład zapewnia około 16 proc. całkowitego eksportu LNG z USA.