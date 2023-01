Unijne pieniądze pomagaja wymazać gazowe białe plamy

Dzięki unijnemu wsparciu Polska Spółka Gazownictwa rozbudowuje sieć gazociągów, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zwiększających komfort mieszkańców korzystających z tego paliwa.

Pieniądze z Unii Europejskiej zwiększą dostępność gazu dla Polaków.

Polska Spółka Gazownictwa jest wielkim beneficjentem europejskich funduszy.

Oprócz poprawy dostępności do gazu inwestycje mają istotne znaczenie dla środowiska naturalnego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy program w zakresie wsparcia finansowego, realizowany w Unii Europejskiej. Środki z Funduszy Europejskich przeznaczone na jego realizację wynoszą ok. 27,4 miliarda euro. Zasilają kluczowe obszary, które wpływają na jakość życia mieszkańców i konkurencyjność gospodarki w Polsce. Fundusze UE umożliwiają również realizację inwestycji skryte pod ziemią.

PSG to wielki beneficjent środków z Unii Europejskiej

Polska Spółka Gazownictwa jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu – w ramach perspektyw budżetowych UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 dla projektów inwestycyjnych z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci gazowych. Firma zawarła dotychczas 49 umów o dofinansowanie, a wsparcie z UE umożliwiło budowę i modernizację około 1740 km gazociągów.

Wobec aktualnych wyzwań stojących przed gospodarką, szczególnego znaczenia nabierają projekty realizowane ze wsparciem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Polska Spółka Gazownictwa w ramach działania 7.1. „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”, realizuje 10 umów o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych

o zakresie wynoszącym około 500 km gazociągów dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość tych inwestycji to obecnie około 805 mln zł, a przewidziane dofinansowanie wynosi około 256 mln złotych.

- Realizacja tych inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu ze środków UE. Wydatkowanie dotacji jest szczegółowo monitorowane, gwarantując tym samym przejrzystość i efektywność wykorzystania środków publicznych - tłumaczy dystrybutor.

Dzięki inwestycjom mamy coraz mniej gazowych „białych plam”

Dofinansowane inwestycje zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, jednakże mają znaczenie strategiczne dla gazowego systemu dystrybucyjnego na terenie całego kraju. Są to bowiem inwestycje nie tylko zapewniające dostawy gazu do odbiorców końcowych czy mające na celu gazyfikację tzw. białych plam, czyli rejonów gdzie z powodów technicznych czy ekonomicznych, gaz do tej pory nie docierał.

Realizowane projekty to także takie, które mają na celu udrożnienie tzw. „wąskich gardeł” w sieci dystrybucyjnej, modernizację gazociągów wyeksploatowanych czy tworzenie tzw. połączeń systemowych. Te ostatnie dają możliwość dwukierunkowego sterowania przepływem gazu w zależności od potrzeb, w szczególności w czasie zimowego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe czy w przypadku wystąpienia awarii.

W ramach każdej z inwestycji przewiduje się wdrożenie szeregu funkcjonalności inteligentnej sieci gazowej. Dzięki temu możliwe będzie w szczególności wykorzystanie sieci do transportu gazów zdekarbonizowanych, czy elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby klientów w zakresie zmian w poborze paliwa gazowego.

Pierwsze projekty już zostały zakończone i przesyłają gaz

Spośród realizowanych w ramach programu inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa, trzy zostały już zakończone.

Pierwsza jest gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych. Inwestycja ta umożliwia dostawy gazu do miasta Szczawnica oraz gmin: Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica w województwie małopolskim.

Dzięki niej wzrosła liczba odbiorców oraz wolumenu dystrybuowanego gazu, a także umożliwiła realizację kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci gazowej. Łącznie w ramach projektu wybudowano łącznie ponad 78 km sieci gazowej oraz dwie stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe.

Zakończyła się także budowa gazociągu Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Hanuszów - Otmuchów. Projekt polegał na przebudowie gazociągu łaczącego Lewin Brzeski - Paczków na Odcinku Hanuszów - Otmuchów o łącznej długości 13,9 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja przyczyniła się szczególnie do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie opolskim i stanowiła odpowiedź na występujące awarie dotychczas użytkowanego gazociągu, wybudowanego w 1977 roku.

Trzecim zrealizowanym już projektem jest gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski. W ramach tego projektu powstało ponad 25 km gazociągów oraz dwie stacje gazowe. W pierwszej fazie prac wybudowano gazociąg o długości 15,87 km doprowadzający gaz do Bielska Podlaskiego oraz stacje gazowe, a następnie zrealizowano zadanie polegające na budowie gazociągów na terenie miasta o długości ponad 9,3 km.

Prace nad kilkoma projektami są już mocno zaawansowane

Pozostałe siedem projektów realizowanych jest na terenie innych województw. I tak w województwie świętokrzyskim powstaje gazociągu Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski, gazociąg Lubienia - Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce.

Na Podlasiu realizowana jest budowa sieci gazowej na terenie Białegostoku i okolic. W Lubuskiem budowane są gazociąg Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowa w Kostrzynie nad Odrą.

Na północy województwa śląskiego trwa gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice. Przebudowywany jest także gazociąg Dąbrowa Górnicza - Szopienice.

W końcu na Mazowszu ma miejsce budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej. Zgodnie z założeniami Programu Infrastruktura i Środowisko realizacja tych inwestycji zostanie zakończona jeszcze w obecnym roku.

Jak przyznaje PSG: dofinansowanie ze środków UE umożliwia wdrażanie projektów, których bez takiego wsparcia nie dałoby się zrealizować.

Warto także dodać, że inwestycje te będą miały pozytywny wpływ na otoczenie. Przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez znaczne ograniczenie stosowania paliw stanowiących źródło niskiej emisji, zapewnią bezpieczeństwo energetyczne, stworzą lepsze warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.