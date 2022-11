Unijny pomysł na maksymalne ceny gazu wygląda absurdalnie

W czwartek ministrowie właściwi dla spraw energii krajów Unii Europejskiej mają omówić na nadzwyczajnym spotkaniu kwestię ustalenia maksymalnego pułapu cen gazu. Już wiadomo, że propozycja Komisji Europejskiej jest dość absurdalna.

Komisja Europejska chciałaby niższych cen za gaz, jednak jej propozycja budzi już poważne zastrzeżenia.

Eksperci wskazują, że proponowane rozwiązanie może nie mieć zastosowania.

Skutkiem ubocznym maksymalnych cen gazu może być kłopot z nabyciem surowca.

Rok 2022 na rynku gazu upływa w cieniu rekordowych cen. Nic zatem dziwnego, że część krajów Unii Europejskiej chce wprowadzić maksymalny pułap cenowy dla tego paliwa. W ten sposób miałoby się zablokować nieuzasadnione wzrosty cen surowca - o spekulacyjnym charakterze. Zaproponowano już nawet wysokość maksymalnej ceny... I tu zaczyna się absurd.

Pułap maksymalny dla cen gazu jest niemal nieosiągalny przez rynek

Co budzi największe kontrowersje specjalistów? Zaproponowany przez Komisję Europejską tzw. pułap maksymalny cen gazu, czyli poziom cen, powyżej którego surowiec przez kraje UE nie byłby kupowany.

Zgodnie z propozycją KE poziomy cen byłyby monitorowane z wykorzystaniem indeksu na holenderskim hubie TTF. Barierą graniczną miałoby być - przy obecnych cenach - około 2922 dol. za tys. m sześc. (275 euro za MWh) w kontrakcie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Innym pułapem cen rynkowych w Europie może być orientacyjna cena importu LNG, choć tu na razie brakuje dokładnych wyliczeń.

Proponowane teraz 275 euro za MWh budzi zdumienie. Dlaczego? W historii europejskiego rynku gazu pułap ten został przekroczony raptem w ciągu pięciu dni – od 22 do 26 sierpnia.

To właśnie ten szczyt cenowy został przyjęty jako punkt odniesienia dla nadmiernie wysokich cen.

Takie podejście budzi zdumienie. Oznacza bowiem, że Bruksela przyjęła cenę niemal 3 tys. dol. za tys. m sześc. za uzyskaną w normalnych warunkach rynkowych. Tymczasem faktycznie ów poziom cen został wywindowany w sytuacji licznych manipulacji Rosjan, którzy szantażowali Unię wstrzymaniem dostaw gazu.

- To żart. Ta propozycja nikomu nie przyniesie niczego pożytecznego, nawet w skrajnym scenariuszu obserwowanym w sierpniu. To nie jest ograniczenie - komentuje propozycję cytowany przez dziennik "Financial Times" Simon Tagliapietra, ekspert z centrum analitycznego Bruegel w Brukseli.

Pomysł Komisji Europejskiej jest krytykowany z licznych stron

Obecny pomysł Brukseli jest mocno krytykowany, a niektóre z państw – m.in. Niemcy, Holandia i Dania – są dość sceptycznie nastawione wręcz do wprowadzenia maksymalnego pułapu cen w ogóle.

Obawiają się, że niższe ceny mogą mieć negatywny wpływ na sytuację gazową całej Unii Europejskiej. Po pierwsze: brak będzie presji na konsumentów gazu, aby ci zmniejszali zużycie surowca. Berlin posiłkuje się przy tym własnym doświadczeniem - po tym, gdy w kraju dano dla niektórych odbiorców gwarancję utrzymania ceny gazu, konsumenci nie tylko przestali oszczędzać gaz, ale wręcz zwiększyli jego konsumpcję.

Plany KE zostały również skrytykowane przez giełdy energii i handlowców - za zagrażanie stabilności finansowej regionu. Giełda ICE sprzeciwiła się wszelkim ograniczeniom cenowym, twierdząc, że „doprowadziłoby to do znacznego wzrostu marż, co mogłoby zdestabilizować rynek”.

Jak i czy w ogóle pułap cenowy zostanie wiec wprowadzony? Na razie trudno powiedzieć. Ostatecznego kształtu miałby nabrać w grudniu podczas spotkania szefów państw Unii. Wielu ekspertów uważa jednak, że do 19 grudnia może to być trudne do osiągnięcia.

Obecny rok na rynku gazowym jest szokujący. Ceny osiągnęły historyczne maksima. Jednocześnie załamał się system dostaw surowca do UE. Kontrakty bez powodu zaczął zrywać Gazprom. Unia radzi sobie, kupując więcej LNG, ale sytuacja pozostaje napięta...