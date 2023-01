Uniper sprzedaje udziały w gazociągu za 75 milionów euro

Zatwierdzony przez Komisję Europejską pakiet pomocy publicznej dla niemieckiego koncernu gazowo-energetycznego Uniper zakłada zbycie niestrategicznych aktywów w tym 20 procent udziałów w holenderskim gazociągu.

W ramach pomocy publicznej rząd Niemiec przeznaczył 1,5 miliarda euro na przejęcie pakietu kontrolnego w koncernie gazowo-energetycznym Uniper od fińskiej firmy Fortum. Dodatkowo podniesienie kapitału i gwarancje państwowe dla pożyczek bankowych oznaczają, że do spółki trafiło ponad 15 miliardów euro z budżetu państwa.

Faktyczna renacjonalizacja spółki dokonała się w grudniu 2022 roku. Cała procedura musi jednak zostać jeszcze zaakceptowana przez Komisję Europejską. Wydane już zalecenia na podstawie unijnych przepisów dotyczą konieczności sprzedaży udziałów przez Uniper udziałów w niestrategicznych projektach gazowych i energetycznych.

Dotyczy to choćby 20-procentowego pakietu udziałów w holenderskiej firmie BBL Company VOF, która jest właścicielem około 235 kilometrowego gazociągu podmorskiego łączącego brytyjską i unijną infrastrukturę gazową. W ramach bezpośredniego transportu z Holandii do Wielkiej Brytanii można tłoczyć do 15 miliardów metrów sześciennych gazu oraz 5 miliardów metrów sześciennych w kierunku odwrotnym.

Zgodnie z podpisaną umową, nabywcą akcji o wartości 75 milionów dolarów została hiszpańska firma energetyczna Enagas. Zawarta umowa podlega jeszcze zatwierdzeniom regulacyjnym, musi być także pisemnie wyrażona wola od pozostałych udziałowców gazociągu, że odstępują o prawa pierwokupu oferowanych udziałów.