UOKiK grozi Gazpromowi karą. Chodzi o Nord Stream 2

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw Gazpromowi za brak współpracy podczas dochodzenia antymonopolowego. Brak udzielenia informacji grozi kara w wysokości do 50 mln euro - podał Urząd.

Przepisy są jasne i takie same dla wszystkich, jednak Gazprom kilkukrotnie odmówił przekazania dokumentów istotnych dla prowadzonego przez nas dochodzenia - zaznaczyła prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Rosyjski potentat gazowy nie może działać ponad prawem, dlatego wszcząłem przeciwko Gazpromowi postępowanie w sprawie nałożenia kary za nieudzielenie informacji podczas prowadzonego postępowania - dodał

Przypomniał, że zgodnie z prawem za brak współpracy spółce grozi sankcja finansowa do 50 mln euro, niezależna do konsekwencji wynikających z postępowania o dokonanie koncentracji bez zgody urzędu antymonopolowego.



Sprawa dotyczy postępowania w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2. W 2018 r. UOKiK postawił sześciu spółkom zarzuty finansowania budowy gazociągu bez wymaganej prawnie zgody.



Na początku 2020 r. Prezes Urzędu zwrócił się do Gazpromu o przekazanie dokumentów istotnych dla sprawy. Chodziło o kontrakty zawarte przez spółkę zależną Gazpromu z pozostałymi firmami finansującymi budowę Nord Stream 2, m.in. na przesył, dystrybucję, sprzedaż, dostawy i magazynowanie paliw gazowych.

Pomimo ciążącego na nim obowiązku współpracy z Urzędem przedsiębiorca nie przekazał tych informacji - podkreślił UOKiK.





Zgodnie z prawem europejskim, jeśli transakcja ma wpływ na krajowy rynek lub grupa kapitałowa osiąga na nim odpowiedni obrót - nawet zagraniczny przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić transakcję do krajowego urzędu antymonopolowego i odpowiedzieć na jego wezwania.