URE podaje średnią cenę gazu kupowanego z Unii i poza nią

Średnia cena gazu kupowanego w I kwartale 2023 r. w krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wyniosła 296,5 zł za MWh i była o 140 zł niższa niż w analogicznym okresie 2022 r. - wynika z kwartalnej informacji Prezesa URE.

Jak wskazał Urząd Regulacji Energetyki, spadek średniej ceny gazu kupowanego z UE i EOG w I kwartale br. był jeszcze wyższy w porównaniu do IV kwartału 2022 r., wyniósł bowiem 177 zł za MWh.



Prezes URE po raz pierwszy opublikował też średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw niebędących członkami Unii Europejskiej i nienależących do EOG. W I kwartale 2023 r. wyniosła ona 223,3 zł za MWh.



Jak wyjaśnił URE, publikowanie tej ceny stało się możliwe ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, która wpłynęła na strukturę otrzymywanych danych, a co za tym idzie - umożliwiła regulatorowi opublikowanie średniej ceny z jednoczesnym zachowaniem ochrony informacji wrażliwych.