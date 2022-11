Uruchomiono terminal odbiorczy Baltic Pipe, norweski gaz płynie do Polski

W miejscowości Nybro w zachodniej Danii z początkiem listopada uruchomiono terminal odbiorczy Baltic Pipe - poinformował duński operator sieci gazowej Energinet. Dzięki inwestycji norweski gaz zaczął płynąć do Polski.

Jak podkreślił w komunikacie Energinet, "oznacza to, że norweski gaz może wpłynąć do nowego gazociągu Baltic Pipe i może być przesyłany dalej do Polski".

W terminalu odbiorczym w Nybro, do którego przyłączony jest norweski gazociąg Europipe II, gaz jest oczyszczany, po czym następuje obniżenie jego ciśnienia przed dalszym przesyłem.

Energinet przypomniał, że pierwotnie terminal miał zacząć działać 1 października, po czym datę otwarcia trzykrotnie przesuwano z powodu "wyzwań technicznych" związanych z systemami informatycznymi oraz kontroli i bezpieczeństwa.

- Jest to dla nas ogromna ulga, że udało nam się uruchomić zakład w Nybro - oznajmił dyrektor ds. stosunków międzynarodowych Energinet Torben Brabo, cytowany w komunikacie firmy.

Wcześniej od 1 października gazociąg Baltic Pipe dostarczał gaz z duńskich pól na Morzu Północnym oraz europejskiego systemu gazowego.

Według Energinet pełną przepustowość 10 mld m sześc. gazu Baltic Pipe osiągnie na koniec listopada br.

Gazociąg jest wspólną inwestycją operatorów systemów przesyłowych gazu z Polski i Danii - Gaz-Systemu i Energinetu. Gaz-System jest właścicielem i operatorem części zaczynającej się na brzegu duńskiej wyspy Zelandia i biegnącej do Polski po dnie Bałtyku.