Urzędowy limit ceny gazu - czy to ma sens?

- Ewentualne wygaszenie rynkowego mechanizmu ustalania cen gazu czy energii można porównać do sytuacji, w której następuje stłuczenie termometru, wskazującego wysoką temperaturę. Brak termometru nie sprawi, że gorączka zniknie, my natomiast tracimy możliwość monitorowania stanu chorego organizmu. Moim zdaniem, należy przede wszystkim skupić się na zastosowaniu odpowiednich środków obniżających nerwowość na rynkach i wzmacniających poczucie bezpieczeństwa ich uczestników - mówi Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

- Z materializowało się ryzyko przerwania dostaw z kierunku wschodniego do Polski. W krótkim horyzoncie czasowym może nastąpić redukcja dostępnego wolumenu gazu na rynku krajowym - m.in. mówi Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii.

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku, przyjęcie jednego standardu unijnego w zakresie tworzenia zapasów gazu w trakcie roku gazowego, uznać należy za właściwe działanie - uważa.

- Dalsza dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do Polski powinna spowodować zarówno wzrost wolumenów, wzrost płynności rynku gazu jak i ogólnie wzrost zainteresowania handlem tym paliwem - dodaj

Jednym z rynków, który podlega już od wielu miesięcy bardzo dużym turbulencjom jest rynek gazu. Jak kształtują się obroty gazem na TGE, jaka jest płynność handlu tym produktem?

- Sumarycznie wolumen obrotu na rynku gazu wzrósł w pierwszych czterech miesiącach o 10,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. W ciągu dwóch tygodni maja 2022 zawarto transakcje o wolumenie 4 005 874 MWh.

Z naszej perspektywy, dane historyczne będziemy chyba zawsze objaśniać jako wzrost obrotów. Gdy rozpoczęła się pandemia także obserwowaliśmy turbulencje na wielu rynkach i obroty na TGE, na produktach które są u nas notowane, wzrosły. Podobnie dzieje się w tym roku, obroty idą w górę.

"To czarny scenariusz, który, mam nadzieję, się nie ziści"

Rosja pod koniec kwietnia 2022 roku wstrzymała dostawy gazu do Polski. Jak zareagowała na to giełda gazu prowadzona przez TGE?

- W tak skrajnie niestabilnych i niepewnych warunkach, jako operator giełdy gazu, przede wszystkim musimy zadbać o zachowanie najwyższych standardów jej funkcjonowania. Uczestnicy rynku, korzystający z naszych usług muszą mieć pewność, że w tym miejscu obrót będzie odbywał się zgodnie z ustalonymi zasadami i każda transakcja zostanie właściwie obsłużona i rozliczona.

Naszym obowiązkiem jest także zapewnienie bezpieczeństwa technicznego poprzez odpowiednią ochronę infrastruktury transakcyjnej i post-transakcyjnej.

Niestety, zmaterializowało się ryzyko przerwania dostaw z kierunku wschodniego do Polski. W krótkim horyzoncie czasowym może nastąpić redukcja dostępnego wolumenu gazu na rynku krajowym, co w konsekwencji może grozić ograniczeniem aktywności członków giełdy oraz zmniejszeniem obrotów na rynkach gazu prowadzonych przez TGE. Jest to czarny scenariusz, który, mam nadzieję, się nie ziści.

Dlaczego tak się dzieje, że w niespokojnych, trudnych czasach, jak powiedzieliśmy na początku, obroty energią elektryczną czy gazem na TGE rosną?

- To zjawisko jest w gruncie rzeczy dosyć proste do wytłumaczenia. Wszelkie podmioty handlujące na giełdzie w warunkach zmienności sytuacji rynkowej, czy politycznej, zaczynają inaczej patrzeć na ryzyko, na przyszłość, i na prognozy.

Zazwyczaj, przynajmniej dla części podmiotów, oznacza to zmianę strategii handlowych, a to wymaga zawarcia dodatkowych transakcji dopasowanych do nowej strategii. Te dodatkowe transakcje objawiają właśnie poprzez zwiększone obroty na giełdach.

Wąskie gardła w europejskim systemie gazowniczym

Czy ceny maksymalne gazu, o których coraz intensywniej debatują państwa UE, to właściwe remedium na zawirowania rynkowe, jakich doświadczymy?

- Podjęcie takiej decyzji nie rozwiąże istoty problemu. Nie znikną bowiem jego źródła, w postaci utrzymującego się wysokiego ryzyka geopolitycznego związanego z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską.

Ewentualne wygaszenie rynkowego mechanizmu ustalania cen gazu czy energii można porównać do sytuacji, w której następuje stłuczenie termometru, wskazującego wysoką temperaturę. Brak termometru nie sprawi, że gorączka zniknie, my natomiast tracimy możliwość monitorowania stanu chorego organizmu.

Moim zdaniem, należy przede wszystkim skupić się na zastosowaniu odpowiednich środków obniżających nerwowość na rynkach i wzmacniających poczucie bezpieczeństwa ich uczestników.

W tej trudnej sytuacji, bardzo ważne jest aby ze strony decydentów politycznych (na poziomie unijnym i narodowym), podejmowane były konsekwentne i skuteczne działania budujące odpowiednie podstawy polityczne dla zapewnienia większych strumieni gazu od alternatywnych wobec Rosji dostawców (m.in. z Ameryki Północnej, Afryki Północnej czy Zatoki Perskiej).

Trzeba także ustalić tzw. wąskie gardła w europejskim systemie gazowniczym, które tworzą bariery w swobodnym przepływie gazu na liniach zachód-wschód i północ-południe, a następnie je usunąć. Z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku, przyjęcie jednego standardu unijnego w zakresie tworzenia zapasów gazu w trakcie roku gazowego, uznać należy za właściwe działanie.

Jakiej sytuacji na rynku gazu prowadzonym przez TGE można się spodziewać po uruchamianiu kolejnych projektów dywersyfikujących kierunki dostaw gazu do Polski, z Baltic Pipe na czele?

-Dalsza dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do Polski powinna spowodować zarówno wzrost wolumenów, wzrost płynności rynku gazu jak i ogólnie wzrost zainteresowania handlem tym paliwem. Tak na giełdy wpływa liberalizacja zasad handlu.